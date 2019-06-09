Шевченко прокоментував ігнорування Зозулі в збірній України



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Роман Зозуля Телеканал 24

Тренер збірної роз’яснив, чому не викликає до національної команди форварда іспанського «Альбасете»

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко роз’яснив, чому не викликає до національної команди форварда іспанського «Альбасете» Романа Зозулю.

«У нас багато гравців, за якими ми слідкуємо. Роман також серед них. Під час вибору гравців, яких викликаю, я керуюся виключно інтересами національної команди. Ніяких питань по Роману немає. Він провів чудовий сезон. Бажаю йому успіху в стикових матчах. Він у нас в обоймі, слідкуємо за ним. Але я мушу викликати тих гравців, котрих наразі вважаю найпотрібнішими збірній», - передає слова Шевченка Tribuna.com.

Збірна України без Зозулі перемогла 7 червня у Львові Сербію в матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2020. 10 червня наша команда також у Львові грає проти Люксембурга.

«Альбасете» Зозулі посіла четверте місце в другому дивізіоні чемпіонату Іспанії та гратиме проти «Мальорки» в стикових матчах за місце в першому дивізіоні.

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