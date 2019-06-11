Зозуля повертається в київське «Динамо»?



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З «Динамо» доросла кар'єра Романа Зозулі й розпочиналася ФК «Динамо»

Результативність Романа в іспанській Сеґунді не залишила байдужим Олександра Хацкевича

Український форвард іспанського клубу «Альбасете» Роман Зозуля найближчим часом може опинитися в київському «Динамо».

«Нині сторони перебувають на початковій стадії переговорів, але пропозицію про перехід у «Динамо» Зозуля вже отримав», - каже джерело видання «Динамо від Шурика».

Цікаво, що термін контракту Зозулі з «Альбасете» закінчується нинішнього літа. Але якщо його команда вийде до іспанської Прімери, угода українця з «Альбасете» подовжиться автоматично. А ось у випадку, якщо «Альбасете» не здобуде права грати у Прімері, нападник може дістатися «Динамо» безкоштовно. За підсумками сезону, що завершився, команда Зозулі фінішувала на четвертому місці у Сеґунді (другому за силою іспанському дивізіоні), і тепер на «Альбасете» очікують стикові матчі за право виступати у Прімері.

Зозуля є вихованцем київського «Динамо». 2011 року він перейшов до «Дніпра», де виступав до 2016-го. Після цього для форварда розпочався його іспанський період кар'єри - «Бетіс», «Райо Вальєкано» та «Альбасете».