Майк Тайсон живе на Закарпатті

Закарпатець змінив ім’я на честь свого кумира

Він залишився сиротою ще з пелюшок, був безхатьком, пройшов війну і знайшов себе у спорті. Майк Таксон – це ім’я хлопець отримав офіційно 2018 року, змінивши своє справжнє – Золтан, на честь свого кумира та легенди боксу. Майк був серед «Кіборгів» в обороні Донецького аеропорту та стояв на захисті під Дебальцевим. Сьогодні чоловік працює у військовому госпіталі Ужгорода двірником, але особливе місце у його житті займає бокс. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«У 2014 році реально мені тяжко жилося, я не був нікому потрібний, жив на вулиці, в підвалах, їв зі смітників те, що люди не доїдали. Тоді в новинах я почув, що почалася війна і пішов, як доброволець. Був у Луганському та Донецькому аеропортах. Ми з побратимами були в Дебальцевому, це найтяжчі бої, які я провів у житті. Я став одним із перших ромів, які пішли захищати Україну», – розповів Майк Тайсон.

Паспорт Золтана-Майка фото: скріншот із відео

2016 року Майк звільнився з війська за станом здоров’я.

У спорт же прийшов, бо хотів відплатити тим, хто його кривдив. Тренер не одразу дав хлопцю шанс, але заняття все ж розпочалися.

« У нього є вогонь в очах. Його сильні сторони – це характер. Якщо на боксерському лексиконі, то він – звір, буде битися до останнього. Усі, хто воювали, в основному йдуть до кінця», – каже тренер Володимир Григоренко про Майка.

Перед початком повномасштабного вторгнення Майк Тайсон розлучився з дружиною та знову опинився на вулиці. Та знайомі знайшли ветерану роботу. Бокс він також не покидає.

«Майк Тайсон – мій великий кумир. Це людина, котра реально змінила моє життя. Я взяв у нього характер у боксі – ніколи нікого не боятися. І навіть зробив подібне до його татуювання на обличчі», – каже закарпатець.

Закарпатець Золтан змінив ім'я та став Майком Тайсоном

Улюблений боксер подарував чоловікові нове ім’я, а війна навчила цінувати життя та дякувати Господу за кожен новий день, підсумовує Майк Тайсон.

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