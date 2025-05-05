У Курській області ЗСУ ліквідували російського акробата
Окупанта Поспєлова захисники України ліквідували 23 квітня 2025 року
Сили оборони ліквідували російського окупанта Володимира Поспєлова. Про це повідомляє «Главком».
Володимир Поспєлов народився 30 квітня 1996 року. З дитинства займався акробатикою, здобув розряд «кандидат у майстри спорту».
4 червня 2024 року Поспєлов підписав контракт з Міноброни РФ.
Гранатометника мотострілецької роти, єфрейтора Володимира Поспєлова захисники України ліквідували 23 квітня 2025 року на території Курської області.
Нагадаємо, сили оборони ліквідували російського окупанта – борця Батора Ердинієва.
Батор Ердинієв народився 17 квітня 1981 року. Був багаторазовим призером районних та республіканських турнірів з вільної боротьби.
У грудні 2023 року долучився добровольцем до окупаційної п'ятої танкової бригади.
Гвардії лейтенант Ердинієв Батор (позивний «Баргут») командир танкового взводу танкової роти танкового батальйону 5 гвардійської танкової бригади 36 загальновійськової армії Східного військового округу був ліквідований 26 березня 2025 року на Донеччині.
У окупанта залишилася дружина та дві доньки.
Прощання з окупантом відбулося 18 квітня у місті Улан-Уде.
ЗСУ ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.
Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.
У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.
Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.
Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».
У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.
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