Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У Курській області ЗСУ ліквідували російського акробата

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
У Курській області ЗСУ ліквідували російського акробата
Поспєлов був гранатометником мотострілецької роти

Окупанта Поспєлова захисники України ліквідували 23 квітня 2025 року

Сили оборони ліквідували російського окупанта Володимира Поспєлова. Про це повідомляє «Главком».

Володимир Поспєлов народився 30 квітня 1996 року. З дитинства займався акробатикою, здобув розряд «кандидат у майстри спорту». 

4 червня 2024 року Поспєлов підписав контракт з Міноброни РФ.

Гранатометника мотострілецької роти, єфрейтора Володимира Поспєлова захисники України ліквідували 23 квітня 2025 року на території Курської області.

Нагадаємо, сили оборони ліквідували російського окупанта – борця Батора Ердинієва.

Батор Ердинієв народився 17 квітня 1981 року. Був багаторазовим призером районних та республіканських турнірів з вільної боротьби.

У грудні 2023 року долучився добровольцем до окупаційної п'ятої танкової бригади.

Гвардії лейтенант Ердинієв Батор (позивний «Баргут») командир танкового взводу танкової роти танкового батальйону 5 гвардійської танкової бригади 36 загальновійськової армії Східного військового округу був ліквідований 26 березня 2025 року на Донеччині.

У окупанта залишилася дружина та дві доньки.

Прощання з окупантом відбулося 18 квітня у місті Улан-Уде.

ЗСУ ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.

Теги: Курщина ЗСУ війна росія спорт окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окружна прокуратура Варшави через адвоката Порошенка сповістила про обставини справи
Польський суд визнав Порошенка потерпілим. Деталі нової справи
2 травня, 09:56
Путін у Москві, на Червоній площі у честь параду, 9 травня 2024 року
Триденне перемир’я Путіна: старий трюк у нових декораціях
30 квiтня, 13:05
Глава міста повідомив про «загоряння ємності з дизельним паливом»
У Новоросійську пролунали гучні вибухи: є загоряння (фото, відео)
28 квiтня, 22:07
Верес упевнений, що українці зможуть вистояти
Легендарний командир розповів, чи здатна Україна перемогти Росію
27 квiтня, 20:55
Башар Асад залишається під захистом Москви
Росія відмовилась видати сирійського диктатора Башара Асада – NYT
24 квiтня, 08:14
Санду: Москва докладає величезних зусиль, щоб вплинути на результат виборів у Молдові
«Звичайно, тут є ризики для України»: Санду розкрила плани Кремля щодо Молдови
19 квiтня, 11:19
Зеленський: на фронті немає великого дефіциту в артилерійських снарядах
Наші спроможності оборонного сектору завантажені лише на 60% – Зеленський
17 квiтня, 20:19
Побудована у XII столітті чернігівським князем Миколою Святошею, Троїцька надбрамна церква збереглася у своїй первісній формі, що є унікальним випадком для української сакральної архітектури
Знакова подія в Лаврі: 15 квітня буде встановлено хрест на Троїцькій церкві
15 квiтня, 08:10
Полонені китайці розповіли, чи готові повернутися до Китаю. Зліва Чжан Ренбо, справа Ван Гуанцзюнь
Полонені китайці розповіли, як їх лякали росіяни
14 квiтня, 18:29

Новини

Чмих виборов дві нагороди чемпіонату світу з важкої атлетики серед молоді
Чмих виборов дві нагороди чемпіонату світу з важкої атлетики серед молоді
У Курській області ЗСУ ліквідували російського акробата
У Курській області ЗСУ ліквідували російського акробата
Мбаппе перебуває за крок від історичного досягнення
Мбаппе перебуває за крок від історичного досягнення
Світоліна вперше за три роки увійшла до топ-15 рейтингу WTA
Світоліна вперше за три роки увійшла до топ-15 рейтингу WTA
Юнацька збірна України з футболу стартувала на Турнірі розвитку УЄФА
Юнацька збірна України з футболу стартувала на Турнірі розвитку УЄФА
Визначилися всі пари 1/4 фіналу плей-оф НБА
Визначилися всі пари 1/4 фіналу плей-оф НБА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 травня: ситуація на фронті
195K
Путін зробив заяву про закінчення війни в Україні
190K
Путін раптово заговорив про можливого наступника
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 травня 2025
67K
Військовий відмовився від ордена, бо проти Арестовича запроваджено санкції
64K
Колаборант здивував заявою про їжу в колонії

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua