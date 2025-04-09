Наші параволейболісти посіли друге місце на міжнародному турнірі, що проходив у місті Сен-Жан-де-Морʼєн (Франція)

На попередньому етапі змагань, що проходив за коловою системою українці виграли три матчі

Національна збірна України з волейболу сидячи здобула срібло Золотої Євроліги. Про це повідомляє «Главком».

Наші параволейболісти посіли друге місце на міжнародному турнірі з волейболу сидячи серед чоловіків, що проходив у місті Сен-Жан-де-Морʼєн (Франція) за участі 5 команд з 4 країн Європи (Україна, Сербія (2 команди), Боснія та Франція).

На попередньому етапі змагань, що проходив за коловою системою українці виграли три матчі:

Україна – Сербія 1 – 3:0;

Україна – Сербія 2 – 3:1;

Україна – Франція – 3:0;

Україна – Боснія – 0:3.

Як повідомлялося, 27-річний український волейболіст Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри в національній збірній Україні.

«Я прийняв непросте, але виважене рішення. Моя історія як гравця національної збірної України добігла завершення. Для мене настав час рухатися далі – іншим шляхом, але цей шлях завжди буде пов’язаний із розвитком волейболу. Я залишаюся вірним цій грі. І, хто знає, у збірній України ми ще обов’язково побачимось – питання лише, в якому з можливих амплуа. Я завжди прагнув тільки найкращого для нашої національної команди. І далі робитиму все, що в моїх силах, аби український волейбол розвивався, міцнів та надихав. Дякую всім за підтримку. Я відчував її скрізь – у кожному місті, у кожній залі, в кожній частині земної кулі, де б ми не грали. Ви назавжди залишаєтеся моєю командою», – написав Плотницький.