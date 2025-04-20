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Чемпіонат світу з хокею: жіноча збірна України посіла третє місце у своєму дивізіоні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чемпіонат світу з хокею: жіноча збірна України посіла третє місце у своєму дивізіоні
Нападниця збірної України Валерія Манчак-Дженсен стала найрезультативнішою хокеїсткою у сезоні дивізіону

Наступний сезон чемпіонату світу Україна проведе у дивізіоні IIB

У дивізіоні IIB чемпіонату світу з хокею-2025 серед жінок завершилася програма заключного, шостого туру змагань.
Українки відкривали змагальний день перемогою над Гонконгом (10:2) – повторенням найбільшого розгрому в історії «синьо-жовтих» – та здійнялися на проміжне друге місце в турнірній таблиці.

Позиція українок у підсумковій таблиці мала визначитися за результатами гри Туреччини та Нової Зеландії, яка відставала на одне очко. У разі поразки в основний час новозеландки залишалися третіми, Україна ж фінішувала другою.

У другому періоді матч складався на користь України: Туреччина вийшла вперед на 24-й хвилині. Утім, ще на старті третього періоду вперед вийшла Нова Зеландія, яка після обміну шайбами довершила свою третю перемогу на турнірі в основний час – 3:2.

В іншому матчі дня збірна Австралії здобула свою п'яту перемогу поспіль – 6:0 проти бельгійок – і здобула підвищення до дивізіону IIA з першого місця.

Чемпіонат світу 2025. Дивізіон IIB: підсумкова таблиця

  1. Австралія – 14 очок (5 матчів), 24:4 (різниця голів)
  2. Нова Зеландія – 12 (5), 17:12
  3. Україна – 10 (5), 25:12
  4. Бельгія – 4 (5), 11:21
  5. Гонконг – 3 (5), 10:30
  6. Туреччина – 2 (5), 9:17

Нападниця збірної України Валерія Манчак-Дженсен стала найрезультативнішою хокеїсткою у сезоні дивізіону, закинувши 12 шайб та віддавши 5 асистів. Половину зі своїх голів українка оформила у розгромному матчі з Гонконгом.

Наступний сезон чемпіонату світу Україна проведе у дивізіоні IIB, з якого цього року вибуває збірна Туреччини. Крім Нової Зеландії, Гонконгу та Бельгії, у 2025 році суперницями стануть Мексика (вибула з дивізіону IIA) та Литва (виграла дивізіон IIIA).

Всі результати збірної України

1-й тур: Нова Зеландія – 3:4 (0:1, 1:1, 2:1, 0:1 ОТ)
2-й тур: Туреччина – 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)
3-й тур: Австралія – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
4-й тур: Бельгія – 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)
5-й тур: Гонконг – 10:2 (5:1, 2:1, 3:0)

Джерело
Теги: хокей спорт

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