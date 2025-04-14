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Тренер збірної України з гімнастики відреагував на скандальне інтерв'ю Ковтуна

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Тренер збірної України з гімнастики відреагував на скандальне інтерв'ю Ковтуна
Офіційне підтвердження переходу Ковтуна Сартинський називає «питанням часу»
фото: Мінмолодьспорту

Ковтун поскаржився на українців, які, на його думку, не дуже сильно раділи його олімпійській нагороді

Головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський назвав інтерв'ю Іллі Ковтуна «неприємним». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Ковтун у інтерв'ю хорватським ЗМІ поскаржився на українців, які, на його думку, не дуже сильно раділи його олімпійській нагороді.

«Я з ним не контактував, з Олімпіади не зв'язувався. Я сьогодні прочитав [його інтерв'ю] – мені не подобається, що він сказав. Країна, яка для тебе все зробила, в якій ти виріс, – і так казати... Для мене це неприємно», – пояснює Сартинський.

Виступати за нову збірну, найімовірніше, Ковтун не зможе до кінця 2025 року – через карантин, який необхідно відбути при односторонній зміні спортивного громадянства. Попри формальності Сартинський додає, що на володаря золотих медалей Євро у трьох дисциплінах вже не розраховують на континентальній першості-2025, яку в травні прийматиме німецький Лейпциг.

«Я можу його включити [у склад], але який сенс, якщо їх немає у країні, вони сюди не приїдуть і не виступатимуть за Україну? Є люди, що кажуть, що ні, офіційно [Ковтун у збірній України]. От він сказав офіційно, що все, він не виступатиме за нашу країну», – заявив Сартинський.

Тренер також апелював до етапу Кубка світу, який 10-13 квітня відбувся у хорватському Осієку – місті, де базуються Ковтун із тренеркою Іриною Горбачовою.

«Вони перебувають в Осієку, могли виступати на [місцевому етапі], де вони мешкають. Але ж не виступали. Чому? Бо за іншу збірну не можуть, а за Україну – не хочуть», – сказав Сартинський.

Офіційне підтвердження переходу Ковтуна Сартинський називає «питанням часу». Гімнаст підтвердив, що процес набуття нового спортивного громадянства «іде своїм шляхом», і очікує на повернення до офіційних змагань у 2026 році.

«Якщо вони кажуть, що переходять до іншої країни, це лише питання часу. Я з цим ніколи не мав справу, але мені кажуть, що коли вони отримують ці документи, паспорт Хорватії, то вони подаються на перехід до іншої федерації. Тоді у нашій федерації обирають, які заходи до них застосовувати. Я думаю, це так [відбувається]», – пояснює Сартинський.

Він додає, що Ковтун став третім гімнастом олімпійської команди України в Парижі-2024, який вибув зі складу: Ігор Радівілов оголосив про завершення кар'єри, Радомир Стельмах натомість тренується у Німеччині – чи виступатиме він на чемпіонаті Європи за збірну, у команді наразі сказати не можуть.

Нагадаємо, Ілля Ковтун у інтерв'ю хорватським ЗМІ прокоментував своє рішення виступати під прапором Хорватії.

Теги: Геннадій Сартинський Ілля Ковтун спортивна гімнастика спорт

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