Дружина допомогла Шумахеру підписати шолом для благодійного аукціону

У 2013 році Шумахер отримав тяжку травму голови внаслідок нещасного випадку під час катання на гірських лижах

Семиразовий чемпіон «Формули-1» Міхаель Шумахер за допомогою дружини Корінни підписав шолом для продажу на благодійному аукціоні триразового переможця «королівських перегонів» Джекі Стюарта. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Зазначається, що Шумахер написав свої ініціали «MS» на шоломі, який носив Стюарт у 1960-1970-х роках, його також підписали всі інші живі чемпіони світу. Шолом буде представлено на аукціоні «Гонка проти деменції».

«Чудово, що Міхаель, незважаючи на хворобу, від якої немає ліків, зміг підписати шолом для такої гідної мети. Його дружина допомогла йому, і він завершив збір підписів усіх чемпіонів, які ще з нами», – сказав Стюарт.

Шумахеру у січні виповнилося 56 років. Німець завершив кар'єру у 2012 році. У 2013 році він отримав тяжку травму голови внаслідок нещасного випадку під час катання на гірських лижах.

У 2021 році вийшов документальний фільм, у якому дружина та син гонщика підтвердили, що той не здатний до самостійного пересування та спілкування з оточуючими.

Нагадаємо, під час матчу Кубка Перу з футболу гравець «Реал Титану» Хелар Гонсалес Альтамірано трагічно загинув після зіткнення з воротарем команди-суперника.

На 70-й хвилині зустрічі проти клубу «Дефенсор Нуева» 21-річний Гонсалес вів боротьбу у повітрі за м'яч, але отримав сильний удар у голову. Втративши свідомість, хлопець впав на поле, після чого його терміново доправили до лікарні. Все ж, за дві доби футболіст помер через розрив артерії в мозку.

Представники клубу «Реал Титан» висловили глибоку скорботу в соціальних мережах, зазначивши, що Гонсалес назавжди залишиться в їхній пам'яті як віддана футболу людина та лідер команди, який також ніжно любив свою родину.