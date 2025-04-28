Усик та Дюбуа прокоментували свій майбутній поєдинок

Боксери зустрінуться у липні цього року

Дюбуа наголосив, що «хотів і вимагав» реваншу з українцем

Український боксер Олександр Усик подякував Богу за можливість знову боротися за звання абсолютного чемпіона. Про це він заявив після офіційного оголошення дати та місця проведення його бою проти британця Денієла Дюбуа, повідомляє «Главком» із посиланням на The Ring.

«Дякую, Денієлю, за турботу про мій пояс IBF – тепер я хочу повернути його назад», – цитує слова Усика видання.

У відповідь Дюбуа наголосив, що «хотів і вимагав» реваншу з українцем.

«Тепер у мене є шанс помститися Олександру Усику. Я повинен був виграти перший бій, але рефері відмовив мені в цьому, тому цього разу я не помилюся перед своїми людьми на національному стадіоні в моєму рідному місті. Зараз я став кращим і небезпечнішим бійцем, і Усик переконається в цьому 19 липня», – заявив британський боксер.

Нагадаємо, чемпіони світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть другий очний бій 19 липня в Лондоні. Про це оголосили у промоутерській компанії Queensberry, повідомляє «Главком».

Для Усика це буде перший виступ на стадіоні «Вемблі» за час його професійної кар'єри. У поєдинку будуть розіграні всі чотири основні пояси надважкої ваги: українець утримує титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа володіє чемпіонським поясом IBF.

У реванші з Дюбуа Усик намагатиметься повернути собі титул IBF, який він залишив улітку 2024 року напередодні другого бою з Тайсоном Ф'юрі через неможливість організації зустрічі із обов'язковим претендентом.

Дюбуа, своєю чергою, проводитиме другий захист титулу IBF. У вересні 2024 року він у п’ятому раунді нокаутував ексчемпіона світу Ентоні Джошуа, здобувши третю перемогу поспіль.