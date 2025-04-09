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«Барселона» – «Боруссія», «ПСЖ» – «Астон Вілла»: де дивитися матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Барселона» – «Боруссія», «ПСЖ» – «Астон Вілла»: де дивитися матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
«Барселона» сьогодні зіграє з «Боруссією»

Обидва поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

Сьогодні, 9 квітня, відбудуться два поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні між собою зіграють «Барселона» з «Боруссією» та «ПСЖ» з «Астон Віллою».

Розклад матчів Ліги чемпіонів (9 квітня)

  • «Барселона» – «Боруссія» (початок о 22:00)
  • «ПСЖ» – «Астон Вілла» (початок о 22:00)

Обидва поєдинки у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Як повідомлялося, півзахисник лондонського «Арсеналу» Деклан Райс став автором історичного досягнення у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025 проти мадридського «Реала».

Зустріч, що відбулася в Лондоні, завершилася впевненою перемогою господарів – 3:0.

Згідно з інформацією Opta Sport, Райс став першим гравцем, якому вдалося забити два м'ячі прямими ударами зі штрафних в одному матчі плей-офф Ліги чемпіонів.

До англійського хавбека подібне вдавалося зробити лише чотирьом футболістам – Рівалдо, Кріштіану Роналду, Неймару та Хакіму Зієшу. Однак, вони змогли забити два голи зі штрафних на стадії групового етапу.

Матч-відповідь між «Реалом» та «Арсеналом» відбудеться в Мадриді 16 квітня.

Чвертьфінали Ліги чемпіонів проходять 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня. Фінал турніру буде зіграний 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Нагадаємо, «Арсенал» став головним фаворитом Ліги чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta

Команда українця Олександра Зінченка розгромила «Реал» у першому матчі 1/4 фіналу турніру з рахунком 3:0. У іншій зустрічі ігрового дня «Інтер» обіграв «Баварію» – 2:1.

Тепер суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на вихід у півфінал у 96%, на перемогу у турнірі – у 28,4%. Шанси мадридського клубу пробитися до наступного раунду становлять 4%, виграти титул – 1,1%.

Рейтинг фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Opta:

  1. «Арсенал» – 28,4%;
  2. «Барселона» – 22,4%;
  3. «Інтер» – 21,1%;
  4. «ПСЖ» – 18,8%;
  5. «Баварія» – 3,7%;
  6. «Астон Вілла» – 3,2%;
  7. «Боруссія» Дортмунд – 1,3%;
  8. «Реал» – 1,1%.
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів

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