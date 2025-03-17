Гол Довбика, асисти Маліновського. Як українські легіонери провели матчі у своїх клубах

Артем Довбик своїм забитим м’ячем приніс «Ромі» домашню перемогу над «Кальярі»

Під час останнього перед березневою міжнародною паузою ігрового клубного вік-енду у складах своїх команд на поле виходило семеро легіонерів збірної України з 10, яких Сергій Ребров запросив на матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 15 березня в межах 29-го туру англійської Прем’єр-ліги «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч) розійшовся домашнім миром із «Вест Гемом» (1:1), а «Борнмут» Іллі Забарного (замінений на 85-й хвилині) на своєму полі поступився «Брентфорду» Єгора Ярмолюка (вийшов на заміну на 72-й хвилині) із рахунком 1:2.

У 38-му турі вже англійського Чемпіоншипу «Плімут» Максима Таловєрова (повний матч) зазнав поразки на рідному стадіоні від «Дербі Каунті» – 2:3.

У 28-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (замінений на 85-й хвилині) удома розписала нічию з «Валенсією» (1:1).

У неділю, 16 березня у 29-му турі італійської Серії А Артем Довбик (замінений на 72-й хвилині) своїм забитим м’ячем приніс «Ромі» домашню перемогу над «Кальярі» (1:0).

Зрештою, у 26-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолій Трубіна (повний матч) здобула виїзну перемогу над «Ріу Аве» – 3:2.

Нагадаємо, що півзахисник «Дженоа» Руслан Маліновський допоміг своєму клубу обіграти «Лечче» та був визнаний найкращим гравцем гри.

У домашньому матчі 29-го туру Серії А команда Маліновського «Дженоа» перемогла «Лечче» – 2:1.

Українець вийшов в основному складі свого клубу та провів на полі 56 хвилині. За цей час він віддав дві результативні передачі.

Статистичний портал WhoScored поставив українцю за цю гру оцінку 7.7. Вона стала найвищою для всіх гравців, які брали участь в поєдинку.

Варто зазначити, що Маліновський вперше вийшов на поле у стартовому складі після відновлення від травми, яку він отримав у вересні минулого року.

Як повідомлялося, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії пройдуть 20 березня (Мурсія, Іспанія) та 23 березня (Генк, Бельгія). Переможець отримає право зіграти у найсильнішому дивізіоні Ліги націй, а команда, яка програє, гратиме у Лізі B.

До основного списку збірної України ввійшли 25 гравці, ще шість – потрапили до резервного. До складу також повертається Андрій Ярмоленко, якого не викликали на останні матчі.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Сич («Карпати» Львів), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).