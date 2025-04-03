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Ротанем цікавиться клуб з Саудівської Аравії, – джерело

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ротанем цікавиться клуб з Саудівської Аравії, – джерело
Ротань може залишити Україну?

Контракт Ротаня з «Олександрією» закінчується наприкінці сезону

Журналіст Віктор Вацко стверджує, що тренером «Олександрії» Русланом Ротанем цікавиться клуб з Саудівської Аравії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-каналу «Вацко Live».

«Мій WhatsApp стверджує, що Ротань має пропозицію із Саудівської Аравії. Я не знаю клуб, цифри, хоче він їхати в ту Саудівську Аравію, чи не хоче», – розповів Вацко.

Він також стверджує, що тренер не має жодної офіційної пропозиції від українських команд.

Контракт Ротаня з «Олександрією» закінчується наприкінці сезону.

Головним досягненням у тренерській кар'єрі Ротаня є півфінал молодіжного Євро-2023, коли Україна вперше в історії змогла кваліфікувались на Олімпіаду.

Як повідомлялося, сьогодні, 3 квітня, в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України сезону-2024/2025.

У церемонії жеребкування взяли участь головний тренер юнацької збірної України U-20 Дмитро Михайленко та спортивний журналіст Володимир Звєров.

Кубок України. 1/2 фіналу

  • «Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ)
  • «Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк)

4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.

Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.

Нагадаємо, напередодні визначилися всі учасники 1/2 фіналу Кубка України з футболу.

Київське «Динамо» на виїзді перемогло львівський «Рух» у 1/4 фіналу Кубку України – 1:0.

Кияни вийшли вперед наприкінці першого тайму. Герреро класним пасом кинув у прорив Піхальонка по місцю правого інсайда, той на швидкості втік від Дідика, потім прибрав на замасі захисника, який наздогнав його, та з лівої ноги пробив точно в дальній кут.

«Рух» – «Динамо» – 0:1

Гол: Піхальонок (43).

«Верес» та «Полісся» лише у додатковий час змогли визначити останнього учасника 1/2 фіналу турніру. Завдяки голу Батісти боротьбу за трофей продовжить житомирський клуб.

«Верес» – «Полісся» – 0:1 (додатковий час)

Гол: Батіста (93).

Отже, до півфіналу турніру пробилися «Полісся», «Шахтар», «Динамо» та «Буковина».

Нагадаємо, «Шахтар» в Олександрії у поєдинку 1/4 фіналу переміг «Олександрію» – 1:0.

Єдиний гол у грі вже у додатковий час на 109 хвилині забив бразилець Кевін.

«Олександрія» (Олександрія) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:1 (додатковий час)

Гол: Кевін, 109

Варто зазначити, що «Шахтар» є чинним володарем Кубка України.

Чернівецька «Буковина» стала першим півфіналістом Кубка України з футболу. 1 квітня «Буковина» в Чернівцях перемогла сумську «Вікторію» – 2:1.

Клуб з Чернівців вперше в своїй історії зіграє в 1/2 фіналу Кубка України.

«Буковина» (Чернівці) – «Вікторія» (Суми) – 2:1 (1:0)

Голи: Тищенко, 4, Безуглий, 84 – Шинкаренко, 59 (автогол)

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Ротань ФК Олександрія

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