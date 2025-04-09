Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Півзахисник «Арсеналу» встановив унікальне досягнення в плей-оф Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Півзахисник «Арсеналу» встановив унікальне досягнення в плей-оф Ліги чемпіонів
Райс став першим гравцем, якому вдалося забити два м'ячі прямими ударами зі штрафних в одному матчі плей-офф Ліги чемпіонів
фото: Reuters

Деклан Райс увійшов в історію

Півзахисник лондонського «Арсеналу» Деклан Райс став автором історичного досягнення у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025 проти мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком».

Зустріч, що відбулася в Лондоні, завершилася впевненою перемогою господарів – 3:0.

Згідно з інформацією Opta Sport, Райс став першим гравцем, якому вдалося забити два м'ячі прямими ударами зі штрафних в одному матчі плей-офф Ліги чемпіонів.

До англійського хавбека подібне вдавалося зробити лише чотирьом футболістам – Рівалдо, Кріштіану Роналду, Неймару та Хакіму Зієшу. Однак, вони змогли забити два голи зі штрафних на стадії групового етапу.

Матч-відповідь між «Реалом» та «Арсеналом» відбудеться в Мадриді 16 квітня.

Нагадаємо, колишній нападник національної збірної України з футболу та київського «Динамо» Артем Мілевський відреагував на візит до Росії легендарного італійського нападника Франческо Тотті.

«Я не хочу до кінця в це вірити. Мені від цієї інформації не дуже добре... Я взагалі не розумію, навіщо він їде в Росію, коли вся Італія, вся Європа підтримує Україну, підтримує нас. Йому 100% заплатили, але що, в нього нема грошей? Він мало заробив за свою кар'єру?», – заявив Мілевський.

Як повідомлялося, чемпіон світу з футболу та екскапітан «Роми» легендарний італійський футболіст Франческо Тотті у розмові з російськими пропагандистами розповів, що з великим задоволенням приїхав до РФ.

Тотті прилетів до Москви і стане спеціальним гостем заходу, який організовує один з російських букмекерів.

«Я дуже радий, що приїхав до вас. Для мене повернутися сюди – велика честь та задоволення. За останні роки у моєму житті все змінилося. Мій прощальний матч у 2017 році був неймовірним. Я був радий, що цілий день мені присвячений, але водночас переживав через закінчення цілого життєвого циклу. Особливо складно було стримати хвилювання у роздягальні, коли я востаннє одягав ігрову форму», – заявив Тотті.

Франческо Тотті – італійський футболіст, колишній капітан італійської «Роми», кольори якої захищав протягом усієї кар'єри, з 1992 по 2017 рік. Чемпіон світу 2006 року і віце-чемпіон Європи 2000 року в складі національної збірної Італії, також грав на чемпіонаті світу 2002 і чемпіонаті Європи 2004 року. Входить до тридцятки гравців за кількістю матчів і посів друге місце за кількістю голів у Серії А. Знаходиться на першому місці за загальною та єврокубковою кількістю матчів і голів за «Рому». Найкращий бомбардир римського дербі, а також гравець, який у його рамках провів найбільшу кількість матчів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Арсенал (Лондон)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мадридський клуб продовжив контракт з Волошиним (по центру) до червня 2029 року
«Реал» продовжив контракт з 18-річним українським голкіпером
11 березня, 16:46
У березні молодіжна збірна України проведе навчально-тренувальний збір у Туреччині
Став відомий склад молодіжної збірної України на товариські матчі проти Словенії і Польщі
14 березня, 17:08
Угоду між Канадською футбольною асоціацією та УАФ про участь України в турнірі вже підписано
Збірна України з футболу зіграє у товариському турнірі в Канаді
19 березня, 17:01
Українські юнаки перший раунд відбору Євро-2027 (U-19) проведуть у Лізі А
Юнацька збірна України здобула важливу перемогу над Словаччиною
25 березня, 20:07
Сестри Алексіїви: Разом ми покажемо, що справжня краса – у русі
Олімпійські призерки сестри Алексіїви стали амбасадорками ЛНЗ: ефектні фото і відео
27 березня, 16:48
Портал Тransfermarkt оцінює вартість Педріньо в п'ять мільйонів євро
Чи гратиме бразилець Педріньо за збірну України? Відповідь УАФ
1 квiтня, 12:45
Бруніньо довелося звернутися до психолога за допомогою
Гравець «Карпат» розповів, що намагався покінчити життя самогубством
1 квiтня, 18:44
Для Довбика це перше потрапляння до переліку претендентів на звання найкращого гравця місяця у Серії А
Довбик претендує на звання найкращого гравця Серії А в березні: як проголосувати
3 квiтня, 20:52
Тотті дісталося від Мілевського
«Йому 100% заплатили». Мілевський відреагував на візит Тотті до Росії
Сьогодні, 10:17

Новини

Вперше в історії НХЛ переміг клуб, який відіграв різницю у три шайби за хвилину до кінця гри
Вперше в історії НХЛ переміг клуб, який відіграв різницю у три шайби за хвилину до кінця гри
Колишній лікар Марадони у суді розповів про помилки під час лікування футболіста
Колишній лікар Марадони у суді розповів про помилки під час лікування футболіста
Суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Ліги чемпіонів
Суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Ліги чемпіонів
Півзахисник «Арсеналу» встановив унікальне досягнення в плей-оф Ліги чемпіонів
Півзахисник «Арсеналу» встановив унікальне досягнення в плей-оф Ліги чемпіонів
«Йому 100% заплатили». Мілевський відреагував на візит Тотті до Росії
«Йому 100% заплатили». Мілевський відреагував на візит Тотті до Росії
ЗСУ ліквідували бурятського борця, який був батьком трьох дітей
ЗСУ ліквідували бурятського борця, який був батьком трьох дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 квітня 2025
55K
Батько ексміністра-втікача хоче повернути в держави майже 50 кг золота
13K
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику
11K
«Свого сина в армію не пущу». Рівненський ТЦК відреагував на скандальну заяву підполковника
7988
Чому російський цар Микола, а не Нікалай? Мовознавиця пояснила правило

Новини

9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
Вчора, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квiтня, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua