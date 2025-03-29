Звинувачення ексфутболіста збірної Італії у зв'язках із мафією: суд виніс вирок

Іццо дебютував у складі збірної Італії у 2019 році

Апеляційний суд скасував обвинувальний вирок Іццо

Гравець «Монци» та ексфутболіст збірної Італії з футболу Армандо Іццо був виправданий за всіма звинуваченнями у справі про організацію договірних матчів та зв'язки з мафією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Раніше футболіста було визнано винним у спортивному шахрайстві та контактах з неаполітанською мафією у зв'язку зі скандалом зі ставками під час його перебування у команді «Авелліно» (Серія B) у сезоні-2013/2014.

У квітні 2017 року Армандо отримав 18-місячну дискваліфікацію та штраф у розмірі 50 тисяч євро, який через місяць був скорочений до шести місяців.

Однак тепер Апеляційний суд скасував цей обвинувальний вирок.

Іццо дебютував у складі збірної Італії у 2019 році, провівши за національну команду три матчі.

Цього сезону захисник провів 29 матчів за «Монцу» у всіх турнірах, забивши один гол та віддавши один асист.

«Я дуже задоволений рішенням суду. Від самого початку я вірив у систему правосуддя», – заявив Іццо.

Нагадаємо, легендарного ексзахисника «Барселони» та збірної Бразилії з футболу Дані Алвеса було виправдано у справі про зґвалтування.

20 січня 2023 року колишнього гравця збірної Бразилії заарештували за підозрою у зґвалтуванні дівчини у нічному клубі.

У березні 2024 року Алвеса було визнано винним і засуджено до 4,5 років в'язниці та ще 5 років умовно. Сторона гравця подала апеляцію на це рішення. Наприкінці березня він вийшов на волю під заставу у розмірі 1 млн. євро.

Верховний суд Каталонії розглянув справу та скасував вирок першої інстанції через брак доказів. У рішенні суду вказується, що фактів недостатньо, щоб знехтувати презумпцією невинності.

Суд відхилив апеляцію прокуратури, яка просила збільшити термін покарання до 9 років, та апеляцію з боку ймовірної жертви, яка просила збільшити термін покарання до 12 років.

Дані Алвес здобув 43 титули за свою професійну кар'єру. Він є легендою футболу та одним з найтитулованіших гравців в історії цього виду спорту.