Суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Ліги чемпіонів
Гра команди українця Зінченка вразила суперкомп'ютер
«Арсенал» став головним фаворитом Ліги чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta. Про це повідомляє «Главком».
Нагадаємо, команда українця Олександра Зінченка розгромила «Реал» у першому матчі 1/4 фіналу турніру з рахунком 3:0. У іншій зустрічі ігрового дня «Інтер» обіграв «Баварію» – 2:1.
Тепер суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на вихід у півфінал у 96%, на перемогу у турнірі – у 28,4%. Шанси мадридського клубу пробитися до наступного раунду становлять 4%, виграти титул – 1,1%.
Рейтинг фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Opta:
- «Арсенал» – 28,4%;
- «Барселона» – 22,4%;
- «Інтер» – 21,1%;
- «ПСЖ» – 18,8%;
- «Баварія» – 3,7%;
- «Астон Вілла» – 3,2%;
- «Боруссія» Дортмунд – 1,3%;
- «Реал» – 1,1%.
Сьогодні пройдуть перші матчі у протистояннях «ПСЖ» – «Астон Вілла» та «Барселона» – «Боруссія».
Як повідомлялося, півзахисник лондонського «Арсеналу» Деклан Райс став автором історичного досягнення у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025 проти мадридського «Реала».
Зустріч, що відбулася в Лондоні, завершилася впевненою перемогою господарів – 3:0.
Згідно з інформацією Opta Sport, Райс став першим гравцем, якому вдалося забити два м'ячі прямими ударами зі штрафних в одному матчі плей-офф Ліги чемпіонів.
До англійського хавбека подібне вдавалося зробити лише чотирьом футболістам – Рівалдо, Кріштіану Роналду, Неймару та Хакіму Зієшу. Однак, вони змогли забити два голи зі штрафних на стадії групового етапу.
Матч-відповідь між «Реалом» та «Арсеналом» відбудеться в Мадриді 16 квітня.
Нагадаємо, колишній нападник національної збірної України з футболу та київського «Динамо» Артем Мілевський відреагував на візит до Росії легендарного італійського нападника Франческо Тотті.
«Я не хочу до кінця в це вірити. Мені від цієї інформації не дуже добре... Я взагалі не розумію, навіщо він їде в Росію, коли вся Італія, вся Європа підтримує Україну, підтримує нас. Йому 100% заплатили, але що, в нього нема грошей? Він мало заробив за свою кар'єру?», – заявив Мілевський.
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