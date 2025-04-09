Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Ліги чемпіонів
«Арсенал» став головним фаворитом Ліги чемпіонів
фото: Reuters

Гра команди українця Зінченка вразила суперкомп'ютер

«Арсенал» став головним фаворитом Ліги чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta. Про це повідомляє «Главком».

Нагадаємо, команда українця Олександра Зінченка розгромила «Реал» у першому матчі 1/4 фіналу турніру з рахунком 3:0. У іншій зустрічі ігрового дня «Інтер» обіграв «Баварію» – 2:1.

Тепер суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на вихід у півфінал у 96%, на перемогу у турнірі – у 28,4%. Шанси мадридського клубу пробитися до наступного раунду становлять 4%, виграти титул – 1,1%.

Рейтинг фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Opta:

  1. «Арсенал» – 28,4%;
  2. «Барселона» – 22,4%;
  3. «Інтер» – 21,1%;
  4. «ПСЖ» – 18,8%;
  5. «Баварія» – 3,7%;
  6. «Астон Вілла» – 3,2%;
  7. «Боруссія» Дортмунд – 1,3%;
  8. «Реал» – 1,1%.

Сьогодні пройдуть перші матчі у протистояннях «ПСЖ» – «Астон Вілла» та «Барселона» – «Боруссія».

Як повідомлялося, півзахисник лондонського «Арсеналу» Деклан Райс став автором історичного досягнення у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025 проти мадридського «Реала».

Зустріч, що відбулася в Лондоні, завершилася впевненою перемогою господарів – 3:0.

Згідно з інформацією Opta Sport, Райс став першим гравцем, якому вдалося забити два м'ячі прямими ударами зі штрафних в одному матчі плей-офф Ліги чемпіонів.

До англійського хавбека подібне вдавалося зробити лише чотирьом футболістам – Рівалдо, Кріштіану Роналду, Неймару та Хакіму Зієшу. Однак, вони змогли забити два голи зі штрафних на стадії групового етапу.

Матч-відповідь між «Реалом» та «Арсеналом» відбудеться в Мадриді 16 квітня.

Нагадаємо, колишній нападник національної збірної України з футболу та київського «Динамо» Артем Мілевський відреагував на візит до Росії легендарного італійського нападника Франческо Тотті.

«Я не хочу до кінця в це вірити. Мені від цієї інформації не дуже добре... Я взагалі не розумію, навіщо він їде в Росію, коли вся Італія, вся Європа підтримує Україну, підтримує нас. Йому 100% заплатили, але що, в нього нема грошей? Він мало заробив за свою кар'єру?», – заявив Мілевський.

Теги: ФК Арсенал (Лондон) Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суперкомп'ютер оцінює шанси каталонців на перемогу у турнірі 23,1%
Ліга чемпіонів: суперкомп'ютер визначив нового фаворита
Вчора, 16:33
Шевченко подякував тим національним асоціаціям, які проголосували за нього й за Україну
Україну та мене особисто не хочуть бачити в керівному органі УЄФА, – Шевченко
4 квiтня, 18:08
Шевченка підтримали 15 європейських країн-асоціацій, 39 проголосували проти
Шевченко програв вибори до виконкому УЄФА
3 квiтня, 16:42
85-річний Володимир Пономарьов більшу частину кар'єри провів у московському ЦСКА
«Як прожити?». Легендарний російський футболіст поскаржився на низькі пенсії у РФ
28 березня, 13:18
Україна втратила шанси на здобуття путівки до фінального турніру Євро-2025 (U-17)
Юнацька збірна України грою із Словаччиною завершить виступ у відборі Євро-2025 (U-17)
25 березня, 13:14
Григорій Козловський – почесний президент ФК «Рух» (Львів)
Григорій Козловський: Академія «Руху» святкує перемогу в Дитячо-юнацькій футбольній лізі
22 березня, 10:55
Поєдинок Україна – Словенія відбудеться сьогодні в місті Белек
Молодіжна збірна України проведе контрольний матч проти Словенії: де дивитися гру
21 березня, 10:54
Ребров: Я дуже задоволений тим, що хлопці отримали впевненість після першої гри
Ребров назвав ключовий момент у матчі Україна – Бельгія
21 березня, 02:39
У Бенідормі збірна України тренуватиметься до 19 березня
Плей-оф Ліги націй. Україна у повному складі розпочала підготовку до гри з Бельгією
18 березня, 07:25

Новини

Вперше в історії НХЛ переміг клуб, який відіграв різницю у три шайби за хвилину до кінця гри
Вперше в історії НХЛ переміг клуб, який відіграв різницю у три шайби за хвилину до кінця гри
Колишній лікар Марадони у суді розповів про помилки під час лікування футболіста
Колишній лікар Марадони у суді розповів про помилки під час лікування футболіста
Суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Ліги чемпіонів
Суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Ліги чемпіонів
Півзахисник «Арсеналу» встановив унікальне досягнення в плей-оф Ліги чемпіонів
Півзахисник «Арсеналу» встановив унікальне досягнення в плей-оф Ліги чемпіонів
«Йому 100% заплатили». Мілевський відреагував на візит Тотті до Росії
«Йому 100% заплатили». Мілевський відреагував на візит Тотті до Росії
ЗСУ ліквідували бурятського борця, який був батьком трьох дітей
ЗСУ ліквідували бурятського борця, який був батьком трьох дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 квітня 2025
55K
Батько ексміністра-втікача хоче повернути в держави майже 50 кг золота
13K
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику
11K
«Свого сина в армію не пущу». Рівненський ТЦК відреагував на скандальну заяву підполковника
7988
Чому російський цар Микола, а не Нікалай? Мовознавиця пояснила правило

Новини

9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
Вчора, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квiтня, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua