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Юнацька збірна України з футболу в товариському матчі обіграла Норвегію

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Юнацька збірна України з футболу в товариському матчі обіграла Норвегію
Підопічні Дмитра Михайленка завершили збір у Туреччині, де провели два спаринги

Юнацька збірна України продовжує готуватися до чемпіонату світу

Юнацька збірна України U-20 (футболісти не старші 2005 року народження) у межах навчально-тренувального збору провела товариський матч з однолітками з Норвегії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Підопічні Дмитра Михайленка завершили збір у Туреччині, де провели два спаринги. Це був один з етапів підготовки до чемпіонату світу (U-20), який восени 2025 року відбудеться в Чилі й путівку на який наша команда здобула, пробившись до півфіналу Євро-2024 (U-19) у Північній Ірландії.

22 березня синьо-жовті зіграли проти Північної Ірландії U-21 (1:0), а сьогодні, 25-го числа, зустрілися з Норвегією U-20. Скандинави також є учасниками майбутнього мундіалю.

Перший тайм видався доволі динамічним, хоч і небагатим на моменти. На 12-й хвилині Маткевич обігрався з Пономаренком і пробив повз ближній кут. Пізніше Шах не зумів замкнути небезпечний простріл Гусєва. Можна пригадати й неточний удар Гаджиєва. Норвежці перед самою перервою перевірили Крапивцова прямим ударом із кутового.

Українці непогано почали другий тайм, зокрема Ващенко з підбору пробив у площину, також мав місце хитрий удар здалеку від Маткевича. На 62-й хвилині синьо-жовті змарнували ще одну нагоду – Дігтярь заробив пенальті, але Маткевич кіпера не переграв.

Норвежці відповіли своїм моментом – після прямого удару з кутового м’яч опустився на поперечину воріт Крапивцова. Потім уже Саленко пробив головою після корнеру – воротар виручив. Наступний шанс мали скандинави, і знову після кутового м’яч влучив у поперечину.

На 78-й хвилині наша команда забила – після закидання з глибини м’яч у штрафному майданчику відскочив від суперника до Годі, який розвернувся і влучно пробив. Норвежці спробували відігратися, проте поєдинок завершився перемогою синьо-жовтих – 1:0.

Товариський матч юнацьких збірних

Україна (U-20) – Норвегія (U-20) – 1:0 (0:0)

Гол: Годя (78).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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