Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Воротар «Барселони» розійшовся з дружиною, бо вона йому зраджувала? Відповідь тер Стегена

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Воротар «Барселони» розійшовся з дружиною, бо вона йому зраджувала? Відповідь тер Стегена
У Марка-Андре та Даніели є двоє дітей

Тер Стеген звинуватив журналістів у брехні

Воротар «Барселони» Марк-Андре тер Стеген спростував інформацію Catalunya Radio&3Cat Group, що він розійшовся з дружиною, бо вона йому зраджувала. Про це повідомляє «Главком».

Раніше воротар «Барселони» оголосив про розлучення з дружиною Даніелою Йеле, з якою був одружений з 2017 року. У ЗМІ з'являлася інформація, що причиною розлучення пари стала зрада дружини.

«Я шокований і розчарований поганим управлінням та недостатнім контролем у медіакомпанії Catalunya Radio&3Cat Group. Вони поширюють неправдиву інформацію та порушують особисті права. Журналісти цього радіо – брехуни, які розповсюджують фейки, публічно ображаючи мою дружину Даніелу та її репутацію. Жодної невірності з боку Даніели не було. Жодного зв'язку з сторонніми людьми. Це факт. Ми з Дані вирішили піти різними шляхами спільного рішення, при цьому ми підтримуємо дружній зв'язок», – написав тер Стеген у Instagram.

Він також наголосив, що ж абсолютно неприйнятно з боку провідних державних ЗМІ розповсюджувати матеріали, в яких Даніелу неправдиво звинувачують і піддають нападкам.

Варто зазначити, що в Марка-Андре та Даніели є двоє дітей.

Нагадаємо, у вівторок, 11 березня, відбудуться повторні поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зокрема, клуб українця Анатолія Трубіна «Бенфіка» зіграє з «Барселоною».

Також на прихильників футболу очікує напружена боротьба у матчі «Ліверпуль» – ПСЖ.

Розклад матчів Ліги чемпіонів (11 березня)

  • «Барселона» (Іспанія) – «Бенфіка» (Португалія) (початок о 19:45)
  • «Байєр» (Німеччина) – «Баварія» (Німеччина) (початок о 22:00)
  • «Ліверпуль» (Англія) – ПСЖ (Франція) (початок о 22:00)
  • «Інтер» (Італія) – «Фейєнорд» (Нідерланди) (початок о 22:00)

Всі поєдинки у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

До слова, у середу, 5 березня, відбулися чотири поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

16-річний Іван Шквирка був переможцем Дитячо-юнацької футбольної ліги Львівської області, нещодавно він приєднався до молодіжної команди ФК «Миколаїв»
Трагічно загинув 16-річний український футболіст
13 лютого, 12:45
Савичев був змушений у Німеччині змінити банк
Ексфутболіст з РФ поскаржився, що в Німеччині залишився без російських телеканалів
14 лютого, 10:39
Калін був чемпіоном Київської області з хортингу
Український футболіст Калін загинув на війні з Росією
19 лютого, 16:21
Фінал Ліги Європи заплановано на 21 травня
1/8 фіналу Ліги Європи: результати жеребкування
21 лютого, 16:12
ПСВ – «Арсенал» 1:7
«Арсенал» знищив ПСВ у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
5 березня, 10:13
Микола Балакін буде головним арбітром гри «Буде-Глімт» (Норвегія) – «Олімпіакос» (Греція)
Українські арбітри працюватимуть на поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи
5 березня, 17:50
Португалець виступав за «Реал» з 2009 по 2018 рік
Роналду історичним фото привітав «Реал» зі 123-річчям
6 березня, 17:23
Кожен гравець написав на своїй футболці позивний воїна, який захищав Україну і став її героєм
«Шахтар» емоційною акцією вшанував пам'ять полеглих героїв
6 березня, 20:21
Абрамович продав «Челсі» у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Британії збирається розморозити кошти від продажу «Челсі» та віддати їх Україні
Сьогодні, 14:15

Скотч. Спорт

Воротар «Барселони» розійшовся з дружиною, бо вона йому зраджувала? Відповідь тер Стегена
Воротар «Барселони» розійшовся з дружиною, бо вона йому зраджувала? Відповідь тер Стегена
Блогер Лебіга викликав на спаринг Усика. Що відповів чемпіон світу з боксу
Блогер Лебіга викликав на спаринг Усика. Що відповів чемпіон світу з боксу
«Так страшно мені ще не було». Зіркова спортсменка була поруч з епіцентром обстрілу Одеси
«Так страшно мені ще не було». Зіркова спортсменка була поруч з епіцентром обстрілу Одеси
Усик та Дорофєєва вразили мережу запальним танцем (відео)
Усик та Дорофєєва вразили мережу запальним танцем (відео)
Олександр Усик засвітився у новому коштовному годиннику (фото)
Олександр Усик засвітився у новому коштовному годиннику (фото)
Олександр Усик з дружиною душевно привітали старшу доньку з 15-річчям
Олександр Усик з дружиною душевно привітали старшу доньку з 15-річчям

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 березня 2025
41K
Українці повертаються з тимчасово окупованих територій через один із пунктів пропуску на Волині
34K
Відома українська акторка потрапила в ДТП
28K
Банки Європи блокують фінансування оборонних проєктів – Bloomberg
14K
Брат віцепрезидента США Джей Ді Венса воював за Україну

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
8 березня, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 березня, 00:10
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua