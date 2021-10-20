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    Тренер «Шахтаря» прокоментував нищівну поразку від «Реала» та розкритикував правила

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    Карло Анчелотті тактично переграв Роберто Де Дзербі - Тренер «Шахтаря» прокоментував нищівну поразку від «Реала» та розкритикував правила
    Карло Анчелотті тактично переграв Роберто Де Дзербі
    Фото з відкритих джерел

    Роберто Де Дзербі вважає, що перший гол було забито з положення «поза грою»

    Донецький «Шахтар» зазнав поразки з великим рахунком у 3-му турі Ліги чемпіонів. «Реал», який гостював на НСК «Олімпійський», забив «гірникам п’ять м’ячів. Перший з них влетів від Сергія Кривцова, хоча в цей час нападник гостей Карім Бензема знаходився в положенні «поза грою».

    «Це не найжахливіша поразка в кар’єрі. У тренерів бувають ситуації, коли ти можеш програти. Моя команда намагалася показати свій футбол. У першому таймі ми навіть непогано грали. Потім трапилася ситуація, в якій ми пропустили перший гол – Бензема був в чистому офсайді. Але я вважаю, що це правило неправильне, тому і зарахували цей гол, – сказав після гри Роберто Де Дзербі. – Ми непогано діяли в першому таймі, проте втрачали занадто багато м'ячів, особливо півзахисники – Тете, Соломон, Алан. І в такі моменти «Реал» міг здійснювати контратаки. Я просив грати далі. Потім, коли Вінісіус забив два голи, я помітив, що кілька футболістів опустили руки. Це одна річ, яка мені геть не сподобалась. Зрештою з результатом вийшло ось так. Одна справа – програти 0:2, інша – 0:5».

    Наступний матч в Лізі чемпіонів «Шахтар» проведе на виїзді з «Реалом». Роберто Де Дзербі доведеться щось вигадувати, щоб переграти команду Карла Анчелотті.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Тренер «Шахтаря» прокоментував нищівну поразку від «Реала» та розкритикував правила