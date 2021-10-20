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    Названі найдорожчий і найдешевший клуби НБА

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    Вартість &laquo;Нью-Йорк Нікс&raquo; складає $ 5,8 млрд - Названі найдорожчий і найдешевший клуби НБА
    Вартість «Нью-Йорк Нікс» складає $ 5,8 млрд
    Фото: НБА

    Середня вартість баскетбольної команди складає $ 2,48 млрд

    «Нью-Йорк Нікс» є найдорожчою командою Національної баскетбольної асоціації. За версією журналу Forbes, вартість клубу оцінюється в $ 5,8 млрд.

    У п'ятірку найдорожчих клубів НБА увійшли: «Голден Стейт Ворріорс» ($ 5,6 млрд), «Лос-Анджелес Лейкерс» ($ 5,5 млрд), «Чикаго Буллз» ($ 3,65 млрд) і «Бостон Селтікс »($ 3,55 млрд). Примітно, що це перший випадок в історії ліги, коли вартість одразу трьох команд перевищує $ 5 млрд.

    Останніми у списку Forbes ідуть «Нью-Орлеан Пеліканс» ($ 1,53 млрд) і «Мемфіс Гріззліз» ($ 1,5 млрд).

    Середня вартість клубу НБА в порівнянні з лютневим рейтингом журналу зросла на 13% і становить $ 2,48 млрд. Пояснюється це рекордними прибутками від спонсорських угод і високими очікуваннями від угоди ліги з продажу телеправ.

    Топ-10 найдорожчих клубів НБА:

    1. «Нью-Йорк Нікс» – $ 5,8 млрд

    2. «Голден Стейт Ворріорс» – $ 5,6 млрд

    3. «Лос-Анджелес Лейкерс» – $ 5,5 млрд

    4. «Чикаго Буллз» – $ 3,65 млрд

    5. «Бостон Селтікс» – $ 3,55 млрд

    6. «Лос-Анджелес Кліпперс» – $ 3,3 млрд

    7. «Бруклін Нетс» – $ 3,2 млрд

    8. «Х'юстон Рокетс» – $ 2,75 млрд

    9. «Даллас Маверікс» – $ 2,7 млрд

    10. «Торонто Репторс» – $ 2,48 млрд

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    Теги: баскетбол НБА
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    Названі найдорожчий і найдешевший клуби НБА