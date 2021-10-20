Названі найдорожчий і найдешевший клуби НБА

Середня вартість баскетбольної команди складає $ 2,48 млрд

«Нью-Йорк Нікс» є найдорожчою командою Національної баскетбольної асоціації. За версією журналу Forbes, вартість клубу оцінюється в $ 5,8 млрд.

У п'ятірку найдорожчих клубів НБА увійшли: «Голден Стейт Ворріорс» ($ 5,6 млрд), «Лос-Анджелес Лейкерс» ($ 5,5 млрд), «Чикаго Буллз» ($ 3,65 млрд) і «Бостон Селтікс »($ 3,55 млрд). Примітно, що це перший випадок в історії ліги, коли вартість одразу трьох команд перевищує $ 5 млрд.

Останніми у списку Forbes ідуть «Нью-Орлеан Пеліканс» ($ 1,53 млрд) і «Мемфіс Гріззліз» ($ 1,5 млрд).

Середня вартість клубу НБА в порівнянні з лютневим рейтингом журналу зросла на 13% і становить $ 2,48 млрд. Пояснюється це рекордними прибутками від спонсорських угод і високими очікуваннями від угоди ліги з продажу телеправ.

Топ-10 найдорожчих клубів НБА:

1. «Нью-Йорк Нікс» – $ 5,8 млрд

2. «Голден Стейт Ворріорс» – $ 5,6 млрд

3. «Лос-Анджелес Лейкерс» – $ 5,5 млрд

4. «Чикаго Буллз» – $ 3,65 млрд

5. «Бостон Селтікс» – $ 3,55 млрд

6. «Лос-Анджелес Кліпперс» – $ 3,3 млрд

7. «Бруклін Нетс» – $ 3,2 млрд

8. «Х'юстон Рокетс» – $ 2,75 млрд

9. «Даллас Маверікс» – $ 2,7 млрд

10. «Торонто Репторс» – $ 2,48 млрд