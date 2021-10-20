«Динамо» зіграло внічию з «Барселоною» в Юнацькій лізі УЄФА

Резервісти українського клубу не пропустили в турнірі жодного м’яча

Юнацька команда київського «Динамо» завершила гру з «Барселоною» в третьому турі Юнацької Ліги УЄФА. Як і в попередніх зустрічах, проти «Бенфіки» і «Баварії», 19-річні українці залишили свої ворота на замку. Але, на відміну від попередніх матчів, і не забили. Гра з іспанськими однолітками завершилася внічию – 0:0.

По грі територіальною перевагою володіли господарі. Вони завдали вдвічі більше, ніж динамівці, ударів по воротах. Але ближчими до успіху були гості. Двічі голкіпера «Барселони» підстрахувала стійка воріт, а в одній з останніх контратак не використав нагоду Волошин.

В паралельному матчі «Бенфіка» приймає «Баварію». Йде перший тайм, португальці ведуть перед – 1:0.