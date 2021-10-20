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    «Динамо» зіграло внічию з «Барселоною» в Юнацькій лізі УЄФА

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    Кияни впевнено лідирують у групі Юнацької ліги УЄФА - «Динамо» зіграло внічию з «Барселоною» в Юнацькій лізі УЄФА
    Кияни впевнено лідирують у групі Юнацької ліги УЄФА
    Фото: ФК Динамо

    Резервісти українського клубу не пропустили в турнірі жодного м’яча

    Юнацька команда київського «Динамо» завершила гру з «Барселоною» в третьому турі Юнацької Ліги УЄФА. Як і в попередніх зустрічах, проти «Бенфіки» і «Баварії», 19-річні українці залишили свої ворота на замку. Але, на відміну від попередніх матчів, і не забили. Гра з іспанськими однолітками завершилася внічию – 0:0.

    По грі територіальною перевагою володіли господарі. Вони завдали вдвічі більше, ніж динамівці, ударів по воротах. Але ближчими до успіху були гості. Двічі голкіпера «Барселони» підстрахувала стійка воріт, а в одній з останніх контратак не використав нагоду Волошин.

    В паралельному матчі «Бенфіка» приймає «Баварію». Йде перший тайм, португальці ведуть перед – 1:0.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    «Динамо» зіграло внічию з «Барселоною» в Юнацькій лізі УЄФА