Тренер «Шахтаря» назвав найкращого футболіста року

Роберто Де Дзербі вважає, що «Золотий м’яч» має отримати Карім Бензема

Італійський тренер Роберто Де Дзербі, який очолює донецький «Шахтар», розповів, якому кандидатові віддає перевагу в боротьбі за «Золотий м'яч». На його думку, найкращий сезон серед решти гравців проводить нападник «Реала» Карім Бензема. Француз, до речі, у вівторок вийде на поле НСК «Олімпійський» у третьому турі Ліги чемпіонів. У Києві зустрінуться «Шахтар» і «Реал».

«Безумовно, я б віддав «Золотий м'яч» Бензема. Для мене він є найсильнішим центральним нападаючим останніх років. Так, він краще за Левандовського. У Каріма є невелика перевага над поляком. Я вибираю Каріма», – наводить слова Де Дзербі Marca.

Раніше видання France Football опублікувало список 30 претендентів на приз найкращому гравцеві року.

Серед фаворитів на здобуття призу, крім Бензема, фігурують прізвища Мессі, Роналду, Кейна, Левандовського, Салаха. Повний список дивіться тут.

Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Реал».