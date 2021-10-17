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    Повний жах. Тимановська розповіла, як в Білорусі здавала тест на коронавірус

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    Крістіна Тимановська залишила Білорусь і живе в Польщі - Повний жах. Тимановська розповіла, як в Білорусі здавала тест на коронавірус
    Крістіна Тимановська залишила Білорусь і живе в Польщі
    Фото з відкритих джерел

    Легкоатлетка так і не отримала результат аналізу, який мав визначити, чи не є вона носієм хвороби

    Спортсменка Крістіна Тимановська, яку евакуювали з Токіо через її побоювання бути заарештованою в Білорусі після повернення з Олімпіади, розповіла, як здавала тест на коронавірус. За словами спортсменки, яка наразі перебуває в Польщі, історія трапилася понад рік тому, коли вона була в Білорусі.

    «Сама ж я, припускаю, захворіла трохи більше року тому. Я прокинулася в свій день народження і зрозуміла, що не відчуваю ні смаків, ні запахів. Відразу зателефонувала нашому лікарю і почула: «Сиди вдома і нікуди не ходи!» Тестів в спортивному диспансері не було – закінчилися.

    Зателефонувала головному тренеру і отримала заборону з'являтися в манежі на два тижні. Я так і зробила, але ще хотіла здати тест, щоб упевнитися. Виявилося, що це завдання майже нереальне, адже ковіда офіційно в країні не існувало. Зовсім випадково вдалося записатися в одне місце.

    Приїхала. Це був повний жах. У коридорі була величезна черга з хворих людей, які хотіли здати тест. Ніякої дистанції, хтось без масок. В результаті простояла в черзі три години. Здала. З приводу результату ніхто не подзвонив. Чула, що дзвонять тільки позитивним», – написала Тимановська в соцмережах.

    Крістіна додала, що згодом прищепилася від коронавірусу.

    На Олімпіаді спринтерка Крістіна Тимановська розкритикувала тренерський штаб після пропозиції виступити в естафеті 4х400 м. Після цього її відзаявили з Ігор у Токіо, де вона мала виступити на дистанції 200 м, і мали намір терміново відправити до Білорусі. Однак в аеропорту спортсменка звернулася за допомогою до японської поліції.

    Згодом білоруським спортсменам заборонили виїжджати на змагання за кордон.

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    Теги: Олімпіада
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    Повний жах. Тимановська розповіла, як в Білорусі здавала тест на коронавірус