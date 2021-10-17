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    Від зірки «Парі Сен-Жермен» через зраду пішла дружина з п’ятьма дітьми

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    Ванда Нара і Мауро Ікарді виховують п'ятьох дітей - Від зірки «Парі Сен-Жермен» через зраду пішла дружина з п’ятьма дітьми
    Ванда Нара і Мауро Ікарді виховують п'ятьох дітей
    Фото з відкритих джерел

    Ванда Нара раніше була одружена з другом Мауро Ікарді Максі Лопесом

    Дружина нападника «Парі Сен-Жермен» Мауро Ікарді Ванда Нара, яка є агентом футболіста, написала в соцмережах, що футболіст її зрадив.

    «Ти вбив ще одну сім'ю заради [повії]», – написала Ванда в «сторіз». Дружина спортсмена видалила зі свого профілю всі фотографії з Мауро.

    У пари є дві загальних дочки. До відносин з Мауро Ікарді Ванда була одружена з його другом, колишнім півзахисником «Барселони» Максі Лопесом, від якого у неї є три сини.

    Футболіст перейшов у «Парі Сен-Жермен» в 2019 році з «Інтера» на правах оренди з обов'язковим правом викупу за €50 млн.

    Примітно, що минулого разу, коли Ванда Нара розлучалася з Максі Лопесом і звинувачувала колишнього чоловіка в зраді з покоївкою, суд став на бік футболіста.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Мауро Ікарді
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    Від зірки «Парі Сен-Жермен» через зраду пішла дружина з п’ятьма дітьми