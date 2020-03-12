Беленюк про конкуренцію з Новіковим: Не роби людям добро і тобі не буде погано



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Жан Беленюк стверджує, що Семен Новіков поїхав на чемпіонат Європи з його доброї волі Фото із соцмереж

Найтитулованішого українського борця почало дратувати зіткнення лобами

Чемпіон світу-2019 з греко-римської боротьби Жан Беленюк вважає, що він, а не чемпіон Європи-2020 Семен Новіков, повинен представляти Україну на Олімпіаді. Раніше Новіков, перемігши на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби у ваговій категорії Беленюка (до 87 кг), заявив, що було б непогано провести з Жаном Беленюком сутичку за право представляти Україну в Токіо.

«Семен поїхав на чемпіонат Європи тільки з доброї волі мого тренера і мене, - сказав беленюк у коментарі iSport. – Саме я повинен був їхати в Рим, але, оскільки він хлопець молодий і талановитий, то нехай він представить нашу країну.

Але коли ти даєш людині палець, а вона хоче відкусити руку – це не в наших традиціях. Думаю, Семен зможе проявити себе на наступних Олімпійських іграх, або ж не в цій категорії. Нехай тренується і працює, але на цій Олімпіаді в цій категорії саме я буду представляти Україну, якщо зі мною все буде добре.

Якби була спірна ситуація, я був би готовий до такої сутички. Але вважаю, що Семену в цій ситуації некоректно вимагати такі поєдинки. Як кажуть: «Не роби людям добро і тобі не буде погано». У таких ситуаціях тренер не стане замість перевіреного спортсмена відправляти молодого, оскільки крім спекуляцій на цій темі, нічого це не дасть.

Хлопець сильний і перспективний, «мені не шкода», але ви ж майте совість, люди добрі. Тому, я буду представляти Україну на Олімпійських іграх 2020 року в ваговій категорії до 87 кг».