Євро-2020 з боротьби: українці Кучмій та Новіков перемагають світових легенд

Творець головної сенсації на старті Євро-2020, вихованець конотопської боротьби Микола Кучмій зі своїм першим тренером Віктором Гайдуком Konotop.in.ua

У півфінали вийшло три українських борці

У Римі (Італія) стартував чемпіонат Європи з трьох видів боротьби. Першими на килими Pala Pellicone вийшли представники греко-римського стилю. І старт вийшов для українців неочікувано успішним. Підопічні Сергія Андреєва сягнули відразу трьох півфіналів.

Найбільше у доброму розумінні шокував представник найважчої категорії до 130 кг Микола Кучмій, найвищим досягненням якого досі було срібло чемпіонату Європи серед молоді до 23-х років у 2015-му.

Розпочав виступ на італійському килимі Микола з переконливої перемоги 6:0 над Радославом Ґеорґієвим із Болгарії. Свою ж головну перемогу Кучмій здобув у чвертьфіналі. У ньому Микола зійшовся з живою легендою – чотириразовим чемпіоном світу, восьмиразовим чемпіоном Європи, срібним і бронзовим призером Олімпіади Різою Каялпом. І переміг турка – 5:1!

У півфіналі киянин сьогодні ввечері боротиметься з румуном Аліном Алексюком-Курару, 30-річним борцем, найвищими досягненнями якого були два срібла на чемпіонатах Європи серед кадетів і юніорів у далеких 2007-му і 2009 роках.

Як і очікувалося, достойною заміною Жанові Беленюку, в якого Євро не входить до графіку підготовки до Олімпійських ігор, став у ваговій категорії до 87 кг дворазовий чемпіон світу серед молоді Семен Новіков. Харків’янин, для якого то перші змагання такого рівня серед дорослих, спершу переміг 9:0 Хесуса Ґаску з Іспанії. У чвертьфіналі Семен впевнено здолав дворазового чемпіона світу Метегана Базара з Туреччини – 7:2.

У півфіналі Новіков боротиметься з дворазовим чемпіоном світу і Європи серед кадетів і юніорів Алєксандром Комаровим із РФ.

Якісну боротьбу у стартовий змагальний день показав також представник вагової категорії до 77 кг Володимир Яковлєв, якому, до слова, пророкував успішний виступ в інтерв’ю «Главкому» колишній державний тренер Сергій Встретенцев. Борець, у якого раніше не було п’єдесталів на змаганнях навіть юніорсько-молодіжних чемпіонатів світу чи Європи, на цей раз вийшов до півфіналу. Спершу Володимир переміг 4:0 Марселя Стеркенбурґа із Нідерландів. У чвертьфіналі Яковлєв розібрався з французом Евріком Нікоґосяном – 11:4. У півфіналі Володимир побореться з угорцем Золтаном Леваєм.

Найбільшою несподіванкою стало фіаско бронзового призера чемпіонату світу-2018 Ленура Темірова. Так, Ленур аби не зганяти ваги, виступав не в своїй звичній категорії до 60 кг, а у вазі до 63 кг. Але суті справи це не змінює: він достроково, з рахунком 0:10 поступився білорусові Максиму Негоді.

Також не вразив Корюн Саґрадян (до 55 кг). Він на старті поступився 2:6 румунові Флоріану Тіце.

Зауважимо, що фіналісти у згадуваних вагових категоріях визначаться сьогодні ввечері, а завтра, 11 лютого, відбудуться медальні сутички.