Без головної зірки. Верняєв не потрапив на Олімпіаду в Токіо
Олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро у Токіо не виступить
Чемпіон Олімпіади у вправах на брусах і срібний призер у багатоборстві Олег Верняєв не потрапив до заявки збірної України на Ігри в Токіо. Це стало відомо після того, як НОК України оприлюднив остаточну заявку національної команди.
Таким чином, в змаганнях чоловіків у Токіо візьмуть участь в командних змаганнях Ігор Радівілов, Петро Пахнюк, Євген Юденков та Ілля Ковтун. В особистій першості українців не буде.
Олега Верняєва раніше відсторонили від змагань, але причина, через яку було прийняте таке рішення, не відома.
У жінок в багатоборстві країну представлятиме Діана Варінська.
Як ми повідомляли раніше, до збірної не потрапив ще один претендент на «золото» Олімпіади Дмитро Чумак. Важкоатлета звинуватили в спробі підкупу допінг-офіцера. Хоча зданий тест жодних заборонених препаратів в організмі не показав.
Читайте також: