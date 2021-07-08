Без головної зірки. Верняєв не потрапив на Олімпіаду в Токіо

Олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро у Токіо не виступить

Чемпіон Олімпіади у вправах на брусах і срібний призер у багатоборстві Олег Верняєв не потрапив до заявки збірної України на Ігри в Токіо. Це стало відомо після того, як НОК України оприлюднив остаточну заявку національної команди.

Таким чином, в змаганнях чоловіків у Токіо візьмуть участь в командних змаганнях Ігор Радівілов, Петро Пахнюк, Євген Юденков та Ілля Ковтун. В особистій першості українців не буде.

Олега Верняєва раніше відсторонили від змагань, але причина, через яку було прийняте таке рішення, не відома.

У жінок в багатоборстві країну представлятиме Діана Варінська.

Як ми повідомляли раніше, до збірної не потрапив ще один претендент на «золото» Олімпіади Дмитро Чумак. Важкоатлета звинуватили в спробі підкупу допінг-офіцера. Хоча зданий тест жодних заборонених препаратів в організмі не показав.