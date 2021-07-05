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    На баскетбольному турнірі Олімпіади буде представник української Суперліги

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    Ренон Гінсбург вивів збірну Чехії на Олімпіаду - На баскетбольному турнірі Олімпіади буде представник української Суперліги
    Ренон Гінсбург вивів збірну Чехії на Олімпіаду
    Фото з відкритих джерел

    Тренер «Прометея» Гінсбург вивів збірну Чехії на Ігри в Токіо

    На Іграх у Токіо в баскетбольному турнірі буде один представник Суперліги. Наставник чемпіона України "Прометея" Ронен Гінзбург, котрий за сумісництвом тренує збірну Чехії, вперше в історії вивів цю команду на Олімпіаду. У фіналі відбору чехи здолали збірну Греції - 97:72.

    Також уперше на Ігри поїде збірна Словенії на чолі з захисником "Далласа" Лука Дончічем вперше зіграє на Олімпіаді. В кваліфікаційному турнірі у Вільнюсі вона змогла випередити двічі бронзових призерів Ігор команду Литви. У вирішальному матчі словенці взяли гору над господарями майданчика - 96:85, а Дончіч оформив тріпл-дабл.

    Останні два учасники Олімпіади в Токіо визначалися на Балканах. У Спліті збірна Німеччини здолала другу команду Південної Америки Бразилію 75:64, а в Белграді фаворит Сербія несподівано пропустила на Ігри Італію - 95:102.

    Таким чином, сформувалися всі групи Олімпіади. В квартеті А зіграють Іран, Франція, США, Чехія; в групі Б за вихід в плей-оф посперечаються Аргентина, Німеччина, Італія та Нігерія; групу С склали Аргентина, Японія, Іспанія, Словенія.

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    На баскетбольному турнірі Олімпіади буде представник української Суперліги