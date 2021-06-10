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    Українки Рижикова і Бех-Романчук з рекордами сезону виграли медалі Діамантової ліги

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    Марина Бех-Романчук показала свій найкращий результат у сезоні - Українки Рижикова і Бех-Романчук з рекордами сезону виграли медалі Діамантової ліги
    Марина Бех-Романчук показала свій найкращий результат у сезоні
    Фото з відкритих джерел

    Ганна стала другою на 400-метрівці з бар’єрами, а Марина стала третьою у стрибках у довжину

    Українська легкоатлетка Ганна Рижикова виграла срібну нагороду на третьому етапі Діамантової ліги, який завершився в італійській Флоренції. 400 метрів з бар'єрами вона пробігла за 54,19 секунди і покращила встановлене в 2012-му власне досягнення. Переможниці, голландці Фемке Боль, Рижикова програла 0,25 секунди.

    Ще одну нагороду, бронзову, для України виграла стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук. У п'ятій спробі Марина показала свій найкращий результат у поточному сезоні – 6,79 м і в підсумку програла тільки двом чемпіонкам світу різних років – німкені Малайці Мігамбо і сербці Івані Шпановіч.

    Також у Флоренції Україну представляв переможець підсумкового етапу Діамантової ліги-2019, стрибун у висоту Андрій Проценко. Він показав найкращий свій результат у сезоні-2021 – 2,30 м, випередив за кількістю спроб найкращого стрибуна сьогодення Мутаза Ессу Баршима з Катару і посів четверте місце. Переможці, які зайняли місця з першого по третє, стрибнули на три сантиметри вище.

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    Теги: Олімпіада Діамантова ліга легка атлетика
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    Українки Рижикова і Бех-Романчук з рекордами сезону виграли медалі Діамантової ліги