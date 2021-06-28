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    Шлях до Олімпіади. Встановлено світовий рекорд на 400-метрівці з бар’єрами

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    Шлях до Олімпіади. Встановлено світовий рекорд на 400-метрівці з бар’єрами
    Фото з відкритих джерел

    Американка Сідні Маклафлін вперше в історії вибігла з 52-х секунд

    Американка Сідні Маклафлін побила світовий рекорд в бігу на 400 м з бар'єрами на відбірному турнірі до збірної США.

    Маклафлін стала першою спортсменкою в історії, якій вдалося вибігти на дистанції з 52 секунд, показавши результат 51,9 секунди.

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    Попередній рекорд становив 52,16 секунди і був встановлений на ЧС-2019.

    Рекордний результат Маклафлін встановила, незважаючи на серйозну спеку, через яку змагання кілька разів переносилися на пізніший час.

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    Теги: Олімпіада легка атлетика
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    Шлях до Олімпіади. Встановлено світовий рекорд на 400-метрівці з бар’єрами