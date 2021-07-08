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    У Токіо продовжили надзвичайну ситуацію на час проведення Олімпіади

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    Олімпійській&nbsp;Ігри можуть пройти взагалі без глядачів - У Токіо продовжили надзвичайну ситуацію на час проведення Олімпіади
    Олімпійській Ігри можуть пройти взагалі без глядачів
    Фото: АР

    У столиці Японії буде введений вже четвертий за рахунком режим надзвичайної ситуації на тлі поширення Covid-19

    Уряд Японії через ситуацію з Covid-19 запровадив режим надзвичайної ситуації в Токіо, в тому числі на час Олімпійських ігор.

    Як повідомляє NHK, у Токіо буде введений вже четвертий за рахунком режим надзвичайної ситуації на тлі поширення Covid-19. Цей режим триватиме з 12 липня по 22 серпня і захопить період Олімпійських ігор, які пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

    Цей захід може привести до того, що Ігри пройдуть взагалі без глядачів. Сьогодні організатори і влада Токіо повинні вирішити, скільки глядачів допустити на стадіони.

    За словами обізнаних джерел, на майданчиках в Токіо, швидше за все, не буде глядачів, і те ж саме може стосуватися до довколишніх префектур. За межами столиці проводитимуться змагання з софтболу (Йокогама) та баскетболу (Сайтама).

    Як заявив міністр з відновлення економіки Японії Ясутосі Нисимура, в умовах надзвичайної ситуації на об'єктах в Токіо зможуть розміщувати до 5 000 осіб або до 50% від передбачених місць.

    Як відомо, у зв'язку з пандемією коронавірусу XXXII Олімпіада в Токіо була перенесена з 2020-го на 2021 рік.

    Нагадаємо, Федерація тенісу України отримала офіційне повідомлення щодо складу національної команди на Олімпійські ігри в Токіо. На найбільшу спортивну подію світу кваліфікувалися п’ять українських тенісисток. Це – Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк, Людмила Кіченок і Надія Кіченок.

    А президент США Джо Байден не має наміру відвідувати майбутні Олімпійські ігри, які стартують у липні в Японії.

    Теги: Олімпіада Японія уряд влада коронавірус надзвичайна ситуація
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    У Токіо продовжили надзвичайну ситуацію на час проведення Олімпіади