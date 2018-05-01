Бежура та Тараненко стали чемпіонами України з фехтування на шпагах

Київським шпажистам не було рівних на домашньому турнірі

Київська шпажистка Фейбі Бежура виграла титул чемпіонки України 2018 року. У фіналі Бежура з перевагою у два уколи – 15:13 – виграла в української п’ятиборки Анастасії Спас, інформує офіційний сайт Національної федерації фехтування України. Бронзовими призерками стали Влада Харкова та Катерина Чорній. Харкова на стадії півфіналу



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Фото iSport.ua

Київським шпажистам не було рівних на домашньому турнірі

Київська шпажистка Фейбі Бежура виграла титул чемпіонки України 2018 року.

У фіналі Бежура з перевагою у два уколи – 15:13 – виграла в української п’ятиборки Анастасії Спас, інформує офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

Бронзовими призерками стали Влада Харкова та Катерина Чорній. Харкова на стадії півфіналу поступилась Бежурі з рахунком 8:15, а 16-річна Чорній одним уколом програла Спас – 14:15.

П'єдестал пошани зайняли всі представниці ЗСУ КМШВСМ, які виступають за Київ.

У командному турнірі переможницями стали киянки Фейбі Бежура, Влада Харкова, Олена Кривицька та Наталя Степанян, які у вирішальному поєдинку виграли з рахунком 45:37 в інших представниць столиці: Інни Бровко, Дар'ї Варфоломєєвої, Юлії Мещеріної й Анфіси Почкалової.

Бронза дісталася львів'янкам Дарині Садовій, Ксенії Пантелеєвій, Юлії Свистіль і Софії Слюсаревій.

У чоловіків шпажист Юрій Тараненко вдруге в кар'єрі став чемпіоном України.

У вирішальному поєдинку господар доріжок здобув перемогу над 38-річним харків'янином Дмитром Карюченком, завершивши поєдинок з рахунком 6:2 на свою користь.

Бронзу турніру виграли київські фехтувальники Руслан Тимошенко та Євген Макієнко.

У командних змаганнях золотими медалістами стали шпажисти Євген Миргородський, Денис Потапенко, Роман Свичкар і Максим Хворост з «Харків-1».

У фіналі представники Харкова з перевагою в три уколи – 45:42 – обіграли киян Юрія Тараненка, Руслана Тимошенка, Віталія Медведєва та Микиту Черепахова.

Третіми за підсумками турніру стали спортсмени із Закарпаття Анатолій Герей, Ян Баран, Сергій Горецький та Артем Матевосов.