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    Бізнесмен Ярославський розповів деталі про майбутнє відродження клубу «Металіст»

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    Бізнесмен Ярославський розповів деталі про майбутнє відродження клубу «Металіст»

    Ярославський запевнив, що відроджений «Металіст» гратиме в Лізі чемпіонів

    Харківський бізнесмен Олександр Ярославський розповів деталі про майбутнє відродження клубу «Металіст» (Харків)

    Про це повідомляє в Youtube-каналі «ПроФутбол Digital».

    «Яких тільки заяв не було: всіляких політиків, навколофутбольних людей, вже повернули і «Металіст», і великий футбол, – зіронізував Ярославський. – Але футболу немає жодного. «Металіста» як не було, так і немає».

    «Я якось вранці встав і зрозумів, що пора повертати «Металіст», – зазначив відомий бізнесмен. – Я завжди казав, що якщо і займатися, то тільки «Металістом». Думаю, що й обласна влада має взяти в цьому участь. Також я покладаю надії на вболівальників. У певний момент вони холодно поставилися до клубу, у мене є до них запитання. Я хочу, щоб вони знали: якщо ми повернемо «Металіст», то не маємо права його відпускати».

    «Коли я приймав «Металіст»2005-го року, то він грав у Першій лізі, а потім ми «рвали» відомі європейські клуби. Я впевнений, що наш старий-новий проект буде брати участь в Лізі чемпіонів. Харків цього заслуговує. Вистачить фінансування, вистачить грошей, щоб ми грали в Лізі чемпіонів», – наголосив Олександр Ярослваський.

    Теги: Харків фінансування Олександр Ярославський
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