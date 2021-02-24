Бізнесмен Ярославський розповів деталі про майбутнє відродження клубу «Металіст»

Ярославський запевнив, що відроджений «Металіст» гратиме в Лізі чемпіонів

Харківський бізнесмен Олександр Ярославський розповів деталі про майбутнє відродження клубу «Металіст» (Харків)

Про це повідомляє в Youtube-каналі «ПроФутбол Digital».

«Яких тільки заяв не було: всіляких політиків, навколофутбольних людей, вже повернули і «Металіст», і великий футбол, – зіронізував Ярославський. – Але футболу немає жодного. «Металіста» як не було, так і немає».

«Я якось вранці встав і зрозумів, що пора повертати «Металіст», – зазначив відомий бізнесмен. – Я завжди казав, що якщо і займатися, то тільки «Металістом». Думаю, що й обласна влада має взяти в цьому участь. Також я покладаю надії на вболівальників. У певний момент вони холодно поставилися до клубу, у мене є до них запитання. Я хочу, щоб вони знали: якщо ми повернемо «Металіст», то не маємо права його відпускати».

«Коли я приймав «Металіст»2005-го року, то він грав у Першій лізі, а потім ми «рвали» відомі європейські клуби. Я впевнений, що наш старий-новий проект буде брати участь в Лізі чемпіонів. Харків цього заслуговує. Вистачить фінансування, вистачить грошей, щоб ми грали в Лізі чемпіонів», – наголосив Олександр Ярослваський.