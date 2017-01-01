Близькі легендарного Міхаеля Шумахера просять не спекулювати на тему його здоров'я

Оточення легендарного гонщика не хоче коментувати стан «Червоного барона»

Менеджер семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера Сабіна Кем пояснила, чому оточення гонщика не поширюється з приводу стану його здоров'я. За її словами, гонщик Формули-1 завжди проводив чітку грань між суспільним та особистим. Як передає L'Equipe, Кім зазначила, що цієї стратегії близькі до нього люди дотримуються і зараз. «Під час



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Міхаель Шумахер

Оточення легендарного гонщика не хоче коментувати стан «Червоного барона»

Менеджер семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера Сабіна Кем пояснила, чому оточення гонщика не поширюється з приводу стану його здоров'я.

За її словами, гонщик Формули-1 завжди проводив чітку грань між суспільним та особистим.

Як передає L'Equipe, Кім зазначила, що цієї стратегії близькі до нього люди дотримуються і зараз.

«Під час виступів Шумахер не дозволяв журналістам вторгатися у сферу особистого», - зауважила вона.

«Стан Шумахера наразі стабільний, він дещо прогресує. Будь-яка інформація, яка виходить не від його лікарів, тут же обростає чутками», - додала менеджер.

Нагадаємо, Міхаель уже чотири роки відновлюється після важкої травми голови, отриманої в результаті падіння на гірськолижному схилі у французьких Альпах.

Нагадаємо, сім'я Міхаеля Шумахера продовжує сподіватися на диво.

Також додамо, що болід Міхаеля Шумахера продано за рекордну суму.