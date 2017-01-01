Близькі легендарного Міхаеля Шумахера просять не спекулювати на тему його здоров'я
- Сьогодні, 09:10
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Оточення легендарного гонщика не хоче коментувати стан «Червоного барона»
Менеджер семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера Сабіна Кем пояснила, чому оточення гонщика не поширюється з приводу стану його здоров'я.
За її словами, гонщик Формули-1 завжди проводив чітку грань між суспільним та особистим.
Як передає L'Equipe, Кім зазначила, що цієї стратегії близькі до нього люди дотримуються і зараз.
«Під час виступів Шумахер не дозволяв журналістам вторгатися у сферу особистого», - зауважила вона.
«Стан Шумахера наразі стабільний, він дещо прогресує. Будь-яка інформація, яка виходить не від його лікарів, тут же обростає чутками», - додала менеджер.
Нагадаємо, Міхаель уже чотири роки відновлюється після важкої травми голови, отриманої в результаті падіння на гірськолижному схилі у французьких Альпах.
Нагадаємо, сім'я Міхаеля Шумахера продовжує сподіватися на диво.
Також додамо, що болід Міхаеля Шумахера продано за рекордну суму.