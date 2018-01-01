Боговін виграв етап кадетського циклу з фехтування, ще дві українки стали призерами

Богдан Боговін став першим, а Дарина Гонцова й Олександра Бондар – третіми

Український шабліст Богдан Боговін став переможцем етапу кадетського циклу у румунському Бухаресті. У групі українець записав до свого активу п’ять перемог, при цьому зазнавши лише однієї поразки, і стартував у турі прямого вибування під 25-м номером загальної класифікації, інформує офіційний сайт Національної федерації фехтування України.



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Миколаївські фехтувальники. Фото niknews.mk.ua

Богдан Боговін став першим, а Дарина Гонцова й Олександра Бондар – третіми

Український шабліст Богдан Боговін став переможцем етапу кадетського циклу у румунському Бухаресті.

У групі українець записав до свого активу п’ять перемог, при цьому зазнавши лише однієї поразки, і стартував у турі прямого вибування під 25-м номером загальної класифікації, інформує офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

У стартовому поєдинку Боговін виграв у місцевого фехтувальника Развана Ботеа (15:2), далі не зазнав проблем з іспанцем Рожеліо Кабальєро (15:7).

В 1/8 фіналу шабліст вирвав перемогу у швейцарця Ремі Перруда (15:14), а у боротьбі за потрапляння у півфінал виявився сильнішим Емірхана Ціфці з Туреччини (15:10).

В 1/2 турнірної таблиці Боговін вибив з боротьби Олександра Кушкова із США (15:10). У вирішальній дуелі уродженець Миколаєва здобув перемогу над британцем Яном Реном, завершивши поєдинок з рахунком 15:9, і вперше у сезоні вийшов на найвищий щабель п'єдесталу пошани на міжнародній арені.

Водночас, відразу дві українські шаблістки – Дарина Гонцова й Олександра Бондар – зійшли на п'єдестал пошани у змаганні дівчат.

Українському фіналу у Бухаресті не судилося відбутися. В 1/2 фіналу Гонцова не впоралася з майбутньою чемпіонкою Йоанною Ілієвою з Болгарії, програвши 6.15, а Бондар поступилася у протистоянні з туркенею Нісанур Ербіл (8:15).

Таким чином, представниці збірної України здобули у свій актив по одній бронзі. Для Гонцової та Бондар ці бронзові медалі стали другими у нинішньому сезоні.