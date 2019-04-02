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    Боксер Беринчик близький до того, щоб не залежати від компанії братів Кличків

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    Титул WBO International - то максимум. що Денис Беринчик здобув за шість років виступів під егідою К2 - Боксер Беринчик близький до того, щоб не залежати від компанії братів Кличків
    Титул WBO International - то максимум. що Денис Беринчик здобув за шість років виступів під егідою К2
    К2 Promotions

    У К2 призер Олімпіади-2012 виключно регресував

    Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Беринчик (10-0, 7 КО) потрапив у сферу інтересів американської промоутерської компанії.

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    Неназвана компанія з США запропонувала К2 Promotions (промоутерській компанії, що займається організацією поєдинків українця) стати співпромоутером Беринчика.

    Якщо компаніям вдасться домовитися з боксером, то наступні бої він буде проводити в США.

    Рішення буде прийняте після бою Беринчика з японем Ніхіто Аракавою (32-6, 18 КО), який відбудеться 20 квітня в київському Палаці спорту і на якому будуть присутні спостерігачі від американської компанії.

    Таким чином, бій, у якому українець захищатиме свій титул, може стати для нього останнім на території України перед радикальними змінами.

     Читайте також: Український призер Олімпіади-2012 хоче змінити бокс на ММА

    Джерело: Sportarena.com

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    бокс Денис Беринчик
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