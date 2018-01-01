Болід McLaren легендарного гонщика Формули-1 Сенни виставили на аукціон

За машину розраховують виручити семизначну суму

Автомобіль McLaren MP4/8A, за кермом якого Айртон Сенна здобув свою останню перемогу на Гран Прі Монако у 1993 році, буде виставлений на аукціоні Bonhams у травні. У сезоні Ф1 1993 року Сенна став віце-чемпіоном світу, відставши від переможця Алена Проста на 16 очок. На шасі під номером «6» він здобув свою шосту й останню перемогу у



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За машину розраховують виручити семизначну суму

Автомобіль McLaren MP4/8A, за кермом якого Айртон Сенна здобув свою останню перемогу на Гран Прі Монако у 1993 році, буде виставлений на аукціоні Bonhams у травні.

У сезоні Ф1 1993 року Сенна став віце-чемпіоном світу, відставши від переможця Алена Проста на 16 очок.

На шасі під номером «6» він здобув свою шосту й останню перемогу у Монако. Цей рекорд і досі не побито.

У сезоні-1993 Сенна провів сім гонок за кермом саме цієї машини. На Гран Прі Іспанії була перша поява цього шасі на трасі, а бразилець тоді став другим, поступившись тому ж Просту.

Востаннє це шасі використовувалося на Гран Прі Італії, де Сенна зіштовхнувся з Деймоном Гіллом і Мартіном Брандлом і зійшов. Потім це шасі використовувалося в якості запасного – на етапах в Японії й Австралії, які Сенна виграв.

Машина McLaren MP4/8A, оснащена мотором Ford, за словами представника Bonhams, «добре збереглася» та «готова до використання».

Аукціон відбудеться у Монако 11 травня. У Bonhams не повідомили, скільки коштує машина, проте розраховують виручити за неї семизначну суму.

Джерело: ua.motorsport.com