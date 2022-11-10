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Бомбардир із Польщі: великий друг України отримав «Золоту бутсу» (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Бомбардир із Польщі: великий друг України отримав «Золоту бутсу» (фото)
Нагорода вручається найкращому бомбардиру свого чемпіонату
фото з відкритих джерел

У сезоні 2021/22 Левандовскі забив за «Баварію» 35 голів у 34 іграх

Польський форвард «Барселони» Роберт Левандовскі став володарем Золотої бутси 2022. Ця футбольна нагорода вручається найкращому бомбардиру свого чемпіонату минулого сезону. Про це повідомляє Marca.

У сезоні 2021/22 Левандовскі забив за «Баварію» 35 голів у 34 іграх і набрав 70 балів у залік Золотої бутси. 34-річний форвард із значним відривом випередив гравця «Парі Сен-Жермен» Кіліана Мбаппе – у нього 28 голів у чемпіонаті Франції (56 очок).

Третє місце поділили Карім Бензема («Реал») і Чіро Іммобіле («Лаціо») – вони забили по 27 голів у своїх національних чемпіонатах (54 очки).

Нагадаємо, що минулого року Левандовскі теж отримав Золоту бутсу. Тоді поляк забив 41 гол за «Баварію».

У нинішньому сезоні Роберт виступає за іспанську «Барселону» і вже встиг наколотити 13 голів у 14 матчах Ла Ліги.

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Допис, поширений Robert Lewandowski (@_rl9)

Нагадаємо, Андрій Шевченко подарував Левандовскі пов'язку капітана збірної України за його підтримку України під час повномасштабного вторгнення Росії.

Роберт Левандовскі з перших днів повномасштабної російсько-української війни висловлює свою підтримку Україні. Він неодноразово звертався до світової спільноти з проханням допомогти українському народу.

Футболіст виступав за відсторонення росіян та білорусів від світового спорту. А також поляк виставив на аукціон свою футболку збірної, виручені кошти пожертвують на потреби ЗСУ.

Також наприкінці квітня Левандовскі отримав престижну нагороду Laureus за унікальні здобутки. У своєму Instagram він звернувся до підписників та наголосив, що «немає спорту без миру».

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Теги: ФК Барселона Роберт Левандовскі

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