Бос Mercedes Тото Вольфф відверто зізнався, чи дійсно любить Антонеллі більше за Расселла

Легендарний керівник порадив критикам дивитися дитячі мультики, а не Формулу-1

Керівник Mercedes Тото Вольфф емоційно відреагував на припущення вболівальників, що команда може віддавати перевагу Кімі Антонеллі перед Джорджем Расселлом у боротьбі за титул чемпіона Формули-1. Про це повідомляє «Главком».

Реакція Вольффа на звинувачення

Австрієць назвав такі звинувачення безглуздими та наголосив, що обидва пілоти отримують рівні можливості. «Це безглуздо. Хто так думає, той не розуміє ситуації. Невже люди вважають, що в мене є кнопка, яка спричиняє поломку двигуна Джорджа? Навіщо нам ставити одного пілота в невигідне становище, коли ми боремося за Кубок конструкторів?» – заявив Вольфф перед Гранпрі Сінгапуру.

Він також розкритикував користувачів соцмереж, які, на його думку, не розуміють характеру його стосунків із Расселлом поза трасою. Вольфф із сарказмом зазначив, що в інтернеті його вже встигли охрестити «Сатаною». «Мені навіть смішно, що мене виставляють лиходієм. Але людям, які вигадують такі речі, бракує розуміння та поваги. Їм краще дивитися «Телепузиків» або Міккі Мауса, а не Формулу-1», – додав керівник Mercedes.

Що спричинило подібні чутки?

Приводом для дискусій стала технічна проблема Расселла на Гранпрі Малайзії. Через несправність двигуна британець втратив позиції в боротьбі за чемпіонство, а перевищення дозволеної кількості силових установок спричинило штраф на стартовій решітці в Сінгапурі.

Після цього у мережі почали з'являтися здебільшого жартівливі відео, на яких автори пародіювали можливу реакцію Тото на ситуацію з Расселом. Одні казали, що Тото натиснув кнопку і заглушив Джорджа, інші - що його реакція була недостатньою.

Попри це, Вольфф запевнив, що Mercedes не змінюватиме принципів роботи. Команда й надалі надаватиме перевагу тому пілоту, який демонструватиме кращий темп у конкретний момент, водночас зберігаючи рівні можливості для обох. «Навіть якщо математично шанси Кімі на титул зараз вищі, Джордж і надалі матиме такі самі можливості. Це принципи, яких команда дотримується з 2013 року, і ми не збираємося від них відмовлятися», – підсумував Вольфф.

Нагадаємо, що пілот Формули-1 Валттері Боттас вирішив на велосипеді дістатися із Малайзії до Сінгапуру, де 9-11 жовтня відбудеться Гранпрі.