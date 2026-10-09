Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button

Бос Mercedes Тото Вольфф відверто зізнався, чи дійсно любить Антонеллі більше за Расселла

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Бос Mercedes Тото Вольфф відверто зізнався, чи дійсно любить Антонеллі більше за Расселла
Кімі Антонеллі і Джордж Расселл є двома лідерами сезону Чемпіонату світу з Формули-1
фото: Mercedes

Легендарний керівник порадив критикам дивитися дитячі мультики, а не Формулу-1

Керівник Mercedes Тото Вольфф емоційно відреагував на припущення вболівальників, що команда може віддавати перевагу Кімі Антонеллі перед Джорджем Расселлом у боротьбі за титул чемпіона Формули-1. Про це повідомляє «Главком»

Реакція Вольффа на звинувачення

Австрієць назвав такі звинувачення безглуздими та наголосив, що обидва пілоти отримують рівні можливості. «Це безглуздо. Хто так думає, той не розуміє ситуації. Невже люди вважають, що в мене є кнопка, яка спричиняє поломку двигуна Джорджа? Навіщо нам ставити одного пілота в невигідне становище, коли ми боремося за Кубок конструкторів?» – заявив Вольфф перед Гранпрі Сінгапуру.

Він також розкритикував користувачів соцмереж, які, на його думку, не розуміють характеру його стосунків із Расселлом поза трасою. Вольфф із сарказмом зазначив, що в інтернеті його вже встигли охрестити «Сатаною». «Мені навіть смішно, що мене виставляють лиходієм. Але людям, які вигадують такі речі, бракує розуміння та поваги. Їм краще дивитися «Телепузиків» або Міккі Мауса, а не Формулу-1», – додав керівник Mercedes.

Що спричинило подібні чутки?

Приводом для дискусій стала технічна проблема Расселла на Гранпрі Малайзії. Через несправність двигуна британець втратив позиції в боротьбі за чемпіонство, а перевищення дозволеної кількості силових установок спричинило штраф на стартовій решітці в Сінгапурі.

Після цього у мережі почали з'являтися здебільшого жартівливі відео, на яких автори пародіювали можливу реакцію Тото на ситуацію з Расселом. Одні казали, що Тото натиснув кнопку і заглушив Джорджа, інші - що його реакція була недостатньою. 

Попри це, Вольфф запевнив, що Mercedes не змінюватиме принципів роботи. Команда й надалі надаватиме перевагу тому пілоту, який демонструватиме кращий темп у конкретний момент, водночас зберігаючи рівні можливості для обох. «Навіть якщо математично шанси Кімі на титул зараз вищі, Джордж і надалі матиме такі самі можливості. Це принципи, яких команда дотримується з 2013 року, і ми не збираємося від них відмовлятися», – підсумував Вольфф.

Нагадаємо, що пілот Формули-1 Валттері Боттас вирішив на велосипеді дістатися із Малайзії до Сінгапуру, де 9-11 жовтня відбудеться Гранпрі.

Теги: Формула-1 Mercedes

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джордж Расселл пробиватиметься нагору в Маріна-Бей
Гонщик «Мерседеса» стартуватиме з кінця пелотону на Гран-прі Сінгапуру
6 жовтня, 16:26
Льюїс Гемілтон залишився без очок на Піренеях
«Феррарі» знайшла причину проблем Гемілтона на Гран-прі Іспанії – ЗМІ
15 вересня, 15:27
Срібло було заховане у смітнику за водійським сидінням
На Закарпатті прикордонники виявили в рейсовому автобусі 6кг срібла. Його ховали в несподіваному місці
20 вересня, 16:15
Імола матиме шанс повернутися у календар
Формула-1 обрала запасні траси на випадок продовження війни на Близькому Сході
17 вересня, 11:54
Макс Ферстаппен готовий змагатися навіть із сотнею суперників
Ферстаппен влаштував яскраве шоу обгонів із сотнею суперників у картингу
17 вересня, 13:00
Ізак Аджар (ліворуч) відновився після травми
«Ред Булл» поверне основного гонщика на Гран-прі Азербайджану Формули-1
22 вересня, 13:28
Джордж Расселл був найшвидшим на вуличній трасі
Расселл виграв кваліфікацію Гран-прі Азербайджану після фіаско лідера сезону Формули-1
25 вересня, 16:30
Джордж Расселл провів ідеальний вікенд
Расселл під пресингом Ферстаппена втримав перемогу на Гран-прі Азербайджану
26 вересня, 15:59
Валттері Боттас серйозно захоплюється велоспортом
350 км на велосипеді заради Гран-прі Формули-1: Валттері Боттас готується до незвичайного виклику
6 жовтня, 20:53

Ще більше про спорт

Бос Mercedes Тото Вольфф відверто зізнався, чи дійсно любить Антонеллі більше за Расселла
Бос Mercedes Тото Вольфф відверто зізнався, чи дійсно любить Антонеллі більше за Расселла
Дзюдоїстка Литвиненко, яка відмовилася виступати за Україну, здобула золото Чемпіонату світу
Дзюдоїстка Литвиненко, яка відмовилася виступати за Україну, здобула золото Чемпіонату світу
Дзюдоїст Хаммо оцінив рівень конкуренції у своїй ваговій категорії в Україні та світі
Дзюдоїст Хаммо оцінив рівень конкуренції у своїй ваговій категорії в Україні та світі
Україна та Польща ризикують зіграти з Росією на Чемпіонаті світу з волейболу
Україна та Польща ризикують зіграти з Росією на Чемпіонаті світу з волейболу
Яків Хаммо розповів, з яким настроєм підходить до Чемпіонату світу 2026 з дзюдо
Яків Хаммо розповів, з яким настроєм підходить до Чемпіонату світу 2026 з дзюдо
Загрожує пропуск Чемпіонату світу: Нідерланди відмовляються давати візи прихильницям Путіна
Загрожує пропуск Чемпіонату світу: Нідерланди відмовляються давати візи прихильницям Путіна

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2026
133K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
101K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
81K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
72K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua