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На Закарпатті прикордонники виявили в рейсовому автобусі 6кг срібла. Його ховали в несподіваному місці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Закарпатті прикордонники виявили в рейсовому автобусі 6кг срібла. Його ховали в несподіваному місці
Срібло було заховане у смітнику за водійським сидінням
фото: ДПСУ

Орієнтовна вартість злитків – 550 тис. грн.

У пункті пропуску «Дякове» на Закарпатті під час огляду автобуса прикордонники виявили понад 6 кг срібла вартістю понад пів мільйона гривень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Рейсовий автобус Mercedes-Benz під керуванням 39-річного громадянина України прямував на виїзд з України.

На Закарпатті прикордонники виявили в рейсовому автобусі 6кг срібла. Його ховали в несподіваному місці фото 1

«Під час огляду транспортного засобу за водійським сидінням у сміттєвому баку виявили два приховані згортки. Усередині були метали, які за зовнішніми ознаками були схожі на срібло», – повідомили в ДПСУ.

Проведений аналіз підтвердив, що виявлений метал – срібло проби 99,9%. Загальна вага становить 6,05 кг, а орієнтовна вартість – 550 тис. грн. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил, відповідно до ч.1, ст.483 Митного кодексу України (переміщення товарів через кордон із приховуванням від митного контролю).

На Закарпатті прикордонники виявили в рейсовому автобусі 6кг срібла. Його ховали в несподіваному місці фото 2

Нагадаємо, українські митники зафіксували перші спроби незаконного ввезення в країну смартфонів нової серії iPhone 18. Гаджети намагалися провезти через кордон без декларування.

Також на Івано-Франківщині може з'явитися перший пункт пропуску на кордоні з Румунією. Новий перехід має з'єднати Верховинський район із румунським повітом Мармарош.

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Теги: прикордонники кордон Mercedes автобус

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