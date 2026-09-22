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«Ред Булл» поверне основного гонщика на Гран-прі Азербайджану Формули-1

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Ред Булл» поверне основного гонщика на Гран-прі Азербайджану Формули-1
Ізак Аджар (ліворуч) відновився після травми
фото: Red Bull Content Pool

Пілот пропустив три етапи нинішнього сезону

Француз Ізак Аджар повернеться у пелотон Формули-1 за кермом «Ред Булла» на прийдешньому гран-прі в азербайджанській столиці Баку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужби стайні.

Австрійська команда підтвердила повернення пілота. Аджар завершив реабілітацію після травми зап'ястя. Через проблеми зі здоров'ям французький гонщик пропустив три етапи – у Нідерландах, Італії та Іспанії, де його підмінив пілот «Рейсінг Буллз» Ліам Лоусон.

Аджар у нинішньому сезоні набрав 71 очко. Найкращим результатом молодого француза залишається 3-тє місце на Гран-прі Монако. Торік в Азербайджані він фінішував десятим.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Іспанії

Андреа Кімі Антонеллі зміцнив лідерство в загальному заліку. Італієць набрав 292 очки. Далі розташувався його напарник у стайні «Мерседес» Джордж Расселл (211 пунктів) і пілот «Феррарі» Льюїс Гемілтон (191).

До британського пілота впритул підібрався співвітчизник Ландо Норріс (186 балів). Натомість Шарль Леклер набрав 167 очок, а Макс Ферстаппен – 145.

«Мерседес» у Кубку конструкторів завоював 503 пункти. Німецько-британська стайня впевнено випереджає конкурентів. «Феррарі» набрала 358 балів, а чемпіонський «Макларен» – 306 очок.

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 візьме паузу на два тижні. Гран-прі Азербайджану відбудеться 24-26 вересня у Баку. Етап відбудеться у класичному форматі, але зі зміщенням на один день.

Дві вільні практики проведуть в четвер, а третє тренування і кваліфікацію – у п'ятницю. Гонка відбудеться у суботу через День пам'яті в Азербайджані 27 вересня.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

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Теги: Формула-1 Гран-прі

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