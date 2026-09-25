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Расселл виграв кваліфікацію Гран-прі Азербайджану після фіаско лідера сезону Формули-1

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Расселл виграв кваліфікацію Гран-прі Азербайджану після фіаско лідера сезону Формули-1
Джордж Расселл був найшвидшим на вуличній трасі
фото: EFE

Британець скористався помилкою партнера по команді

Пілот стайні «Мерседес» Джордж Расселл стартуватиме першим на етапі в азербайджанській столиці Баку. Про це повідомляє «Главком».

Британський гонщик був найшвидшим у кваліфікації Гран-прі Азербайджану. У третьому сегменті заїзду він проїхав коло за 1:42.526 хвилини. Расселл випередив конкурентів на понад вісім десятих секунди.

У першій частині кваліфікації вибули пілот «Астон Мартіна» Ленс Стролл, гонщики «Кадилака» Валттері Боттас і Серхіо Перес, Фернандо Алонсо («Астон Мартін») та дует Ніко Гюлькенберга та Габріела Бортолето з «Ауді». Окрім того, після швидкого кола зачепив стіну лідер сезону Андреа Кімі Антонеллі. Як наслідок, через поломку передньої підвіски італійцю довелося зійти.

Разом із Антонеллі в другому сегменті боротьбу припинили Арвід Ліндблад («Рейсінг Буллз»), пілот «Хааса» Естебан Окон, гонщик «Вільямса» Алекс Албон, Ліам Лоусон із «Рейсінг Буллз» та Олівер Берман («Хаас»). Сюрпризом же став вихід у третю частину заїзду обох пілотів «Альпін» – Франко Колапінто та П'єра Гаслі, а також гонщика «Вільямса» Карлоса Сайнса.

На фінальному відрізку з інтригою не склалося. Расселл став недосяжним для решти пілотів. Поруч із ним у гонці стартуватиме пілот «Феррарі» Шарль Леклер. Натомість другий ряд сформували гонщик «Макларена» Оскар Піастрі та Ізак Аджар («Ред Булл»).

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

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Теги: Mercedes Формула-1 Гран-прі

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