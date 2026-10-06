350 км на велосипеді заради Гран-прі Формули-1: Валттері Боттас готується до незвичайного виклику

Легенда Формули-1 подалає на велосипеді шлях від Малайзії до Сінгапуру

Пілот Формули-1 Валттері Боттас вирішив на велосипеді дістатися із Малайзії до Сінгапуру, де 9-11 жовтня відбудеться Гранпрі. Про це повідомляє «Главком».

Незвичний трансфер Боттаса

Більшість пілотів Формули-1 для переїздів між етапами користуються приватними літаками, однак 37-річний Боттас обрав значно довший маршрут. Після завершення Гранпрі Бахрейну, який через безпекову ситуацію на Близькому Сході провели в Малайзії, йому потрібно подолати близько 350 км до Сінгапуру.

Боттас розпочав велоподорож одразу після гонки та регулярно показує її у соцмережах. Він обрав ґрунтові дороги та подорожує разом зі своєю партнеркою Тіффані Кромвелл – професійною велосипедисткою з Австралії. «Так, я їду до Сінгапуру. Ґрунтовими дорогами, якими рідше подорожують, на моєму новому велосипеді», – написав Боттас у соцмережі X.

За другий день маршруту фін подолав 161,91 км, провівши в дорозі майже шість годин. До четверга він має прибути до Сінгапуру, оскільки на нього заплановані офіційні медійні заходи перед Гранпрі.

Любов Боттаса до велоспорту

Такий спосіб пересування для Боттаса не зовсім випадковий. Пілот давно захоплюється велоспортом і неодноразово брав участь у гравійних велогонках разом із Кромвелл. Цього літа він навіть здобув право виступити на Чемпіонаті світу з гравійних перегонів після того, як посів п'яте місце на кваліфікаційних змаганнях у Чехії. Щоправда, цього разу взяти участь у чемпіонаті світу Боттас не зможе через збіг із календарем Формули-1. Крім того, гонщик є одним із учасників організації Fnld Grvl – щорічної гравійної велогонки у його рідній Фінляндії.

У Формулі-1 ; Боттас має десять перемог, однак сезон-2026 складається для нього невдало. Після 16 етапів у складі «Каділака» фінський пілот ще не набрав жодного очка та вісім разів не зміг фінішувати.

Нагадаємо, що ветеран Формули-1 готується до участі в «Дакарі-2027».