Гонщик «Мерседеса» стартуватиме з кінця пелотону на Гран-прі Сінгапуру

Стайня свідомо піде на втрату позицій для претендента на титул

Британський пілот команди «Мерседес» Джордж Расселл опиниться в кінцівці стартової решітки на прийдешньому етапі Формули-1. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sports.

Другий у загальному заліку гонщик змінить двигун перед Гран-прі Сінгапуру. Ця заміна буде для британця поза лімітом чотирьох агрегатів на рік. Як наслідок, він стартуватиме з кінця пелотону.

Раніше штраф отримав напарник Расселла. Андреа Кімі Антонеллі змінив двигун перед Гран-прі Італії. Через покарання інших пілотів, італійський пілот стартував із 19-ї позиції, але зумів оформити перемогу на трасі в Монці.

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі Бахрейну

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» закріпився у лідерах загального заліку. Італійський пілот набрав 320 очок. Британець Джордж Расселл серйозно відпустив свого напарника (236 пунктів). Третім залишився гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (214 балів).

Ферстаппен ділить п'яте місце з чинним чемпіоном Ландо Норрісом («Макларен»), а попереду їх опинився Шарль Леклер із «Феррарі» (191 очко). Недосяжним «Мерседес» залишається у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня вже завоювала 556 пунктів. «Феррарі» до свого активу записала 405 балів. Третім залишається «Макларен», пілоти якого разом набрали 316 очок.

Коли наступний етап сезону-2026

Наступного тижня марафон перегонів продовжиться. 9-11 жовтня відбудеться Гран-прі Сінгапуру. Цього разу етап складатиметься зі спринту та основної гонки.

У п'ятницю відбудуться єдина вільна практика та кваліфікація до короткого заїзду. На суботу заплановані спринт і основна кваліфікація. У неділю відбудеться гонка. Торік перемогу в Сінгапурі відсвяткував Расселл.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.