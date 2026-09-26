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Расселл під пресингом Ферстаппена втримав перемогу на Гран-прі Азербайджану

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Расселл під пресингом Ферстаппена втримав перемогу на Гран-прі Азербайджану
Джордж Расселл провів ідеальний вікенд
фото: EFE

Британець лідирував зі старту до фінішу гонки

Пілот команди «Мерседес» Джордж Расселл тріумфував на вуличній трасі в азербайджанській столиці Баку. Про це повідомляє «Главком».

На старті гран-прі британський гонщик легко втримав лідерство. Натомість позаду нього пілот «Макларена» Оскар Піастрі обійшов Шарля Леклера з «Феррарі» в боротьбі за другу позицію. Та головними дійовими особами стартового відрізку стали гонщики стайні «Ред Булл».

Ізак Аджар, який стартував четвертим, швидко став третім, а Макс Ферстаппен із восьмого місця вже на п'ятому колі опинився за партнером по команді. Згодом титулований нідерландець пройшов французького пілота. Незабаром ситуація у чільній шістці стабілізувалася.

Додав інтриги гонщик «Вільямса» Алекс Албон. На 31-му колі він не вписався у поворот, розбив болід і викликав появу режиму віртуального автомобіля безпеки. Провідні пілоти поїхали в бокси за свіжою гумою в очікуванні рестарту гран-прі.

На ньому й розгорнулася драма. Пілот «Альпін» Франко Колапінто надто оптимістично пішов у поворот і фактично вибив напарника П'єра Гаслі та чинного чемпіона Ландо Норріса з «Макларена».

Найбільше виграв від такого розвитку подій гонщик «Мерседеса» Андреа Кімі Антонеллі. Лідер сезону провалив кваліфікацію, але після таких перипетій опинився на сьомій позиції. До фінішу етапу він встиг обійти ще й Льюїса Гемілтона («Феррарі»).

А попереду з боротьби за подіум вимкнувся Піастрі. Австралієць схибив при входженні в поворот, змушений був розвертатися і опинився в хвості пелотону. Натомість Ферстаппен після другого рестарту з другої позиції почав пресингувати Расселла.

Британець під тиском чотириразового чемпіона світу провів понад 10 кіл. Утім, пілотував Расселл безпомилково та довів гран-прі до перемоги. З перемогою у кваліфікації, лідерством зі старту до фінішу, найшвидшим колом і загальною перемогою пілот «Мерседеса» вперше в кар'єрі оформив «Великий шлем».

Доповнив Расселла та Ферстаппена на подіумі Аджар. Також до очкової зони потрапили Леклер, Антонеллі, Гемілтон, а також гонщик «Рейсінг Буллз» Арвід Ліндблад, дует із «Хааса» Естебан Окон і Олівер Берман, пілот «Вільямс» Карлос Сайнс. Піастрі – лише 14-й.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

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Теги: Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-прі Mercedes

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