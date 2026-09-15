«Феррарі» знайшла причину проблем Гемілтона на Гран-прі Іспанії – ЗМІ
Скудерія фінішувала в Мадриді лише з одним пілотом
Гонщик стайні «Феррарі» Льюїс Гемілтон зійшов на етапі в іспанській столиці через несправність гідравлічної системи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на FormulaPassion.
Британець стартував на «Мадринзі» четвертим і на перших колах дистанції вів боротьбу за місце в чільній трійці. Однак, згодом ветеран у радіоперемовинах із командою поскаржився на роботу гальм. Він почав втрачати час і остаточно заїхав у бокси на 6-му колі.
Механіки Гемілтона відшукали проблему в боліді семиразового чемпіона світу. Причиною сходу британського пілота став збій у роботі гідравліки в системі brake-by-wire. Вплинула на це несправність одного з допоміжних компонентів.
Гемілтон уперше в нинішньому сезоні не зміг фінішувати. Більше того, перервалася серія британця з набраними очками. Як наслідок, у загальному заліку він відпустив гонщиків «Мерседеса».
Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Іспанії
Андреа Кімі Антонеллі зміцнив лідерство в загальному заліку. Італієць набрав 292 очки. Далі розташувався його напарник у стайні «Мерседес» Джордж Расселл (211 пунктів) і пілот «Феррарі» Льюїс Гемілтон (191).
До британського пілота впритул підібрався співвітчизник Ландо Норріс (186 балів). Натомість Шарль Леклер набрав 167 очок, а Макс Ферстаппен – 145.
«Мерседес» у Кубку конструкторів завоював 503 пункти. Німецько-британська стайня впевнено випереджає конкурентів. «Феррарі» набрала 358 балів, а чемпіонський «Макларен» – 306 очок.
Коли наступний етап сезону-2026
Формула-1 візьме паузу на два тижні. Гран-прі Азербайджану відбудеться 24-26 вересня у Баку. Етап відбудеться у класичному форматі, але зі зміщенням на один день.
Дві вільні практики проведуть в четвер, а третє тренування і кваліфікацію – у п'ятницю. Гонка відбудеться у суботу через День пам'яті в Азербайджані 27 вересня.
До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.
Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.
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