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«Феррарі» знайшла причину проблем Гемілтона на Гран-прі Іспанії – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Феррарі» знайшла причину проблем Гемілтона на Гран-прі Іспанії – ЗМІ
Льюїс Гемілтон залишився без очок на Піренеях
фото: EFE

Скудерія фінішувала в Мадриді лише з одним пілотом

Гонщик стайні «Феррарі» Льюїс Гемілтон зійшов на етапі в іспанській столиці через несправність гідравлічної системи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на FormulaPassion.

Британець стартував на «Мадринзі» четвертим і на перших колах дистанції вів боротьбу за місце в чільній трійці. Однак, згодом ветеран у радіоперемовинах із командою поскаржився на роботу гальм. Він почав втрачати час і остаточно заїхав у бокси на 6-му колі.

Механіки Гемілтона відшукали проблему в боліді семиразового чемпіона світу. Причиною сходу британського пілота став збій у роботі гідравліки в системі brake-by-wire. Вплинула на це несправність одного з допоміжних компонентів.

Гемілтон уперше в нинішньому сезоні не зміг фінішувати. Більше того, перервалася серія британця з набраними очками. Як наслідок, у загальному заліку він відпустив гонщиків «Мерседеса».

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Іспанії

Андреа Кімі Антонеллі зміцнив лідерство в загальному заліку. Італієць набрав 292 очки. Далі розташувався його напарник у стайні «Мерседес» Джордж Расселл (211 пунктів) і пілот «Феррарі» Льюїс Гемілтон (191).

До британського пілота впритул підібрався співвітчизник Ландо Норріс (186 балів). Натомість Шарль Леклер набрав 167 очок, а Макс Ферстаппен – 145.

«Мерседес» у Кубку конструкторів завоював 503 пункти. Німецько-британська стайня впевнено випереджає конкурентів. «Феррарі» набрала 358 балів, а чемпіонський «Макларен» – 306 очок.

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 візьме паузу на два тижні. Гран-прі Азербайджану відбудеться 24-26 вересня у Баку. Етап відбудеться у класичному форматі, але зі зміщенням на один день.

Дві вільні практики проведуть в четвер, а третє тренування і кваліфікацію – у п'ятницю. Гонка відбудеться у суботу через День пам'яті в Азербайджані 27 вересня.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

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Теги: Гран-прі Формула-1 Льюїс Гемілтон Ferrari

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