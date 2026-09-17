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Формула-1 обрала запасні траси на випадок продовження війни на Близькому Сході

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Формула-1 обрала запасні траси на випадок продовження війни на Близькому Сході
Імола матиме шанс повернутися у календар
фото: Red Bull Content Pool

Королева автоспорту матиме альтернативи в наступному сезоні

Керівництво Формули-1 знайшло три резервні автодроми на 2027 рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на GPblog.

У разі затягування конфлікту між США з Ізраїлем та Іраном «Великий цирк» ризикує вдруге поспіль не приїхати до Бахрейну та Саудівської Аравії. Ці етапи повинні відкривати новий сезон Формули-1. Утім, якщо безпекова ситуація не дозволить організувати гран-прі, то відбудуться альтернативні етапи.

У запасний перелік чемпіонату нібито потрапили італійська Імола, іспанська Барселона та нідерландський Зандворт. Два останніх автодроми приймали гран-прі цьогоріч. Натомість на Автодромі імені Енцо та Діно Феррарі Формула-1 гостювала в 1980-2006, 2020-2022, 2024-2025 роках.

Наразі залишається невідомою доля етапів у катарському Лусаїлі та еміратському Абу-Дабі цьогоріч. Ці гран-прі повинні закривати сезон наприкінці листопада-на початку грудня. Якщо війна на Близькому Сході триватиме, то, найімовірніше, змагальний рік доведеться завершити в американському Лас-Вегасі 21 листопада.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Іспанії

Андреа Кімі Антонеллі зміцнив лідерство в загальному заліку. Італієць набрав 292 очки. Далі розташувався його напарник у стайні «Мерседес» Джордж Расселл (211 пунктів) і пілот «Феррарі» Льюїс Гемілтон (191).

До британського пілота впритул підібрався співвітчизник Ландо Норріс (186 балів). Натомість Шарль Леклер набрав 167 очок, а Макс Ферстаппен – 145.

«Мерседес» у Кубку конструкторів завоював 503 пункти. Німецько-британська стайня впевнено випереджає конкурентів. «Феррарі» набрала 358 балів, а чемпіонський «Макларен» – 306 очок.

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 візьме паузу на два тижні. Гран-прі Азербайджану відбудеться 24-26 вересня у Баку. Етап відбудеться у класичному форматі, але зі зміщенням на один день.

Дві вільні практики проведуть в четвер, а третє тренування і кваліфікацію – у п'ятницю. Гонка відбудеться у суботу через День пам'яті в Азербайджані 27 вересня.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

Теги: війна Гран-прі Формула-1

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