  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Бйорндален не став спілкуватися з журналістами після спринту в Обергофі

    Легендарний норвежець показав 52-ий результат
    Восьмикратний олімпійський чемпіон Уле Айнар Бйорндален відмовився спілкуватися з пресою після спринтерської гонки на етапі Кубка світу в Обергофі, в якій легендарний норвежець показав 52-ий результат. Про це повідомляє NRK. Після змагання 43-річний біатлоніст привітав партнерів по збірній - Еміля Хегле Свенсена і Тар'єя Бьо і пішов не даючи
    • Сьогодні, 11:33
    • Розсилка
    Уле Айнар Бйорндален. Фото: Getty Images
    Уле Айнар Бйорндален. Фото: Getty Images

    Легендарний норвежець показав 52-ий результат

    Восьмикратний олімпійський чемпіон Уле Айнар Бйорндален відмовився спілкуватися з пресою після спринтерської гонки на етапі Кубка світу в Обергофі, в якій легендарний норвежець показав 52-ий результат. Про це повідомляє NRK.

    Після змагання 43-річний біатлоніст привітав партнерів по збірній - Еміля Хегле Свенсена і Тар'єя Бьо і пішов не даючи ніяких коментарів журналістам.

    Зазначимо, що Бйорндален через невиразі результати впродовж цього сезону поки що не кваліфікувався на Олімпійські ігри в Пхьончхані.

    Джерело: xsport.ua

    біатлон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ