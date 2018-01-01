Бйорндален не став спілкуватися з журналістами після спринту в Обергофі
- Сьогодні, 11:33
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Уле Айнар Бйорндален. Фото: Getty Images
Легендарний норвежець показав 52-ий результатВосьмикратний олімпійський чемпіон Уле Айнар Бйорндален відмовився спілкуватися з пресою після спринтерської гонки на етапі Кубка світу в Обергофі, в якій легендарний норвежець показав 52-ий результат. Про це повідомляє NRK.
Після змагання 43-річний біатлоніст привітав партнерів по збірній - Еміля Хегле Свенсена і Тар'єя Бьо і пішов не даючи ніяких коментарів журналістам.
Зазначимо, що Бйорндален через невиразі результати впродовж цього сезону поки що не кваліфікувався на Олімпійські ігри в Пхьончхані.
Джерело: xsport.ua