Збірна Росії з керлінгу відсторонена від змагань з березня 2022 року

Спортивний арбітражний суд (CAS) відповів на апеляцію Федерації керлінгу Росії стосовно відсторонення з міжнародних змагань. Про це повідомляє «Главком».

Організація відхилила апеляцію росіян, які з березня 2022 року відсторонені від міжнародних змагань з керлінгу. Виключенням є лише молодіжні команди, які у 2026 році оотримали можливість виступати на міжнародній арені.

10 серпня World Curling проголосувала за продовження недопуску росіян до кінця 2026 року. Рішення було прийнято з урахуванням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету, а також думок членів Федерації та організаторів змагань.

Навесні наступного року відбудуться Чемпіонати свтіу з керлінгу серед жінок (13 по 21 березня) та чоловіків (26 березня по 4 квітня).

Нагадаємо, олімпійські чемпіонки зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова та Вікторія Лістунова не виступлять на Чемпіонаті світу через відмову влади Нідерландів видати їм візи.

Крім Мельникової та Лістунової візу також не отримала Анна Калмикова.

«Посольство Нідерландів у Москві повідомило візовий центр про відмову у видачі віз трьом лідерам жіночої збірної команди Росії – Ангеліні Мельниковій, Вікторії Лістуновій та Анні Калмиковій. Таким чином, спортсменок позбавили можливості виступити на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики», – повідомили у Федерації гімнастики Росії.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди). На ньому будуть розіграні перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року.

Мельникова та Лістунова відомі своєю підтримкою диктатора Володимира Путіна та його війни проти України. Анна Калмикова є представницею військогов клубу «Динамо».

Варто зазначити, що «Главком» зібрав та передав організаторам світової першості, офіційним органам влади Нідерландів, Міністерству молоді та спорту України, НОК України інформацію про підтримку війни російськими гімнастками.