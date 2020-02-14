Чемпіона Росії з боксу офіційно визнали наркоманом



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Кушиташвілі страждає за «клад»

Боксер Георгій Кушиташвілі майже гарантовано сяде

Топовий російський боксер Георгій Кушиташвілі, який напередодні поїздки на чемпіонат Європи, вляпався у скандал з побиттям прислужника Путіна та кокаїном, схоже, опиниться за гратами.

Спочатку місцеві телеграм-канали, а потім і офіційні пропагандисти повідомили, що проти 24-річного Кушиташвілі є неспростовні докази.

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По-перше, у його крові виявили кокаїн та каннабіноїди. По-друге, медичне обстеження зафіксувало не венах боксера сліди від уколів. У п ‘ятницю, 14 лютого, про це повідомив прокурор прямо в залі суду.

В принципі, вже цього достатньо для того, щоб спортсмен отримав строк. Але це ще не все – Кушиташвілі зловили на гарячому – на «закладці», це зробили співробітники путінської мілітаризованої росгвардії. За що були биті – одному путінцю боксер зламав носа.

Така офіційна версія слідства. Захист боксера все спростовує й називає все містифікацією, але зрозуміло одне – якщо у справі фігурує комбо з нападу на представника влади, наркотики та дані медичного огляду, то є вірогідність в 99%, що доведеться «присісти».

Звичайно, виникає питання, як може професійний боксер вживати наркотики напередодні важливих змагань? Але махінації росіян з допінгом доводять, що нічого незвичного для них тут нема. Інша справа – напад на представника влади. Якщо росіянам у ході осінніх протестів у Москві давали реальні строки за ледь не кривий погляд у бік путінців, то що говорити про роз’юшений ніс.

Вже відомо, що Кушиташвілі не пустять на Олімпіаду незалежно від того, який вирок оголосить суд.

Джерело: Главком СПОРТ