  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чемпіона Росії з боксу офіційно визнали наркоманом

    • Розсилка
    <p>Кушиташвілі страждає за &laquo;клад&raquo;</p> - Чемпіона Росії з боксу офіційно визнали наркоманом

    Кушиташвілі страждає за «клад»

    Боксер Георгій Кушиташвілі майже гарантовано сяде

    Топовий російський боксер Георгій Кушиташвілі, який напередодні поїздки на чемпіонат Європи, вляпався у скандал з побиттям прислужника Путіна та кокаїном, схоже, опиниться за гратами.

    Спочатку місцеві телеграм-канали, а потім і офіційні пропагандисти повідомили, що проти 24-річного Кушиташвілі є неспростовні докази.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Москві чемпіон Росії з боксу зламав ніс співробітникові Росгвардії

    По-перше, у його крові виявили кокаїн та каннабіноїди. По-друге, медичне обстеження зафіксувало не венах боксера сліди від уколів. У п ‘ятницю, 14 лютого, про це повідомив прокурор прямо в залі суду.

    В принципі, вже цього достатньо для того, щоб спортсмен отримав строк. Але це ще не все – Кушиташвілі зловили на гарячому – на «закладці», це зробили співробітники путінської мілітаризованої росгвардії. За що були биті – одному путінцю боксер зламав носа.

    Така офіційна версія слідства. Захист боксера все спростовує й називає все містифікацією, але зрозуміло одне – якщо у справі фігурує комбо з нападу на представника влади, наркотики та дані медичного огляду, то є вірогідність в 99%, що доведеться «присісти».

    Звичайно, виникає питання, як може професійний боксер вживати наркотики напередодні важливих змагань? Але махінації росіян з допінгом доводять, що нічого незвичного для них тут нема. Інша справа – напад на представника влади. Якщо росіянам у ході осінніх протестів у Москві давали реальні строки за ледь не кривий погляд у бік путінців, то що говорити про роз’юшений ніс.

    Вже відомо, що Кушиташвілі не пустять на Олімпіаду незалежно від того, який вирок оголосить суд.

    Джерело: Главком СПОРТ

    Росія бокс наркотики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ