Змагання у довільній програмі чемпіонату світу у спортивних парах відбудуться 28 березня

Українські фігуристи Софія Голіченко та Артем Даренський взяли участь у короткій програмі чемпіонату світу-2025 серед спортивних пар, що проходить у Бостоні, США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Чемпіонат світу з фігурного катання продовжився змаганнями у спортивних парах. Участь у короткій програмі взяли 23 дуети фігуристів, серед яких один український – Софія Голіченко та Артем Даренський.

До чемпіонату світу Голіченко та Даренський підходили у статусі віцечемпіонів світу серед юніорів. Для них це вже третій виступ на змаганнях, найкращий результат фігуристів – 17-те місце у 2024 році.

Український дует боровся за місце у топ-20 прокату, яке дозволяє відібратися у вирішальний раунд змагань – довільну програму.

Голіченко та Даренський розпочинали під четвертим номером й отримали за свій виступ від суддів 57.2 бала. Зокрема, 33.02 бала вони заробили за техніку виконання й 25.18 – за постановку. З 57.2 балами українці посіли 17-те місце у прокаті й відібралися до вільної програми чемпіонату світу.

Голіченко та Даренський вдруге поспіль братимуть участь у довільній програмі світової першості: у 2024 році вони кваліфікувалися із 16-го місця, після чого посіли 17-ту загальну сходинку.

Змагання у довільній програмі чемпіонату світу у спортивних парах відбудуться у п'ятницю, 28 березня, о 00:15 за київським часом. Український дует Софія Голіченко та Артем Даренський стартуватимуть четвертими у першій стартовій групі.

Нагадаємо, титулована російська фігуристка Каміла Валієва взяла участь у четвертому з'їзді руху «Движение первых».

Крім Валієвої, також участь в з'їзді руху взяв участь російський диктатор Володимир Путін.

‼️Russian figure skater Kamila Valieva took part in the event of an organization "Movement of the First" that kidnaps Ukrainian children.



✖️"Movement of the First" is under sanctions by the EU, USA, Canada, Ukraine and Switzerland. pic.twitter.com/Iq0vI5UFgq — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) March 27, 2025

«Молодіжні рухи вчать працювати в команді – тому що разом можна досягти більшого, брати відповідальність і не боятися пробувати нове. Я ще раз переконалася сьогодні у цьому, побувавши на четвертому з’їзді «Движения первых» у НЦ «Росія». Це не просто захід, а справжнє свято для молоді, де вирує енергія, ідеї та драйв! А найголовніше – сам Президент відвідав з'їзд та затвердив Національний проект «Молодь та діти», – написала Валієва в соціальних мережах.

«Движение первых» перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, України та Швейцарії через причетність до депортації українських дітей до РФ і поширення пропаганди та дезінформації.